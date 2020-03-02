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02.03.2020 16:37
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В центре Петербурга тестируют «Черную дыру» для НАТО — вторую из шести самых скрытных подлодок

Петербургские «Адмиралтейские верфи» начали швартовые испытания новой подводной лодки «Волхов» для Тихоокеанского флота. Дизель-электрический корабль проекта 636 за свою высокую скрытность получил прозвище «Черная дыра».

Как рассказали на предприятии 2 марта, испытания займут около трех месяцев. За этот срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля. Среди них навигационная система, комплекс связи, общекорабельные системы, системы управления, комплекс торпедно-ракетного вооружения, гидроакустический комплекс и другие. После завершения швартовых корабль сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания.

Фото: Адмиралтейские верфи

Подводные лодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Корабли обладают высокой боевой эффективностью и могут противостоять как подводным, так и надводным целям.

Справка:
Подводная лодка «Волхов» — вторая в серии из шести кораблей, строящихся «Адмиралтейскими верфями» для Тихоокеанского флота России. Корабль заложен в июле 2017 и спущен на воду в декабре 2019 года. Первый корабль — «Петропавловск-Камчатский» — передан заказчику в декабре 2019 года. В настоящее время в цехах Адмиралтейских верфей проходит подготовка к стыковке блоков еще двух подводных лодок серии — «Магадан» и «Уфа». Все три блока каждого из кораблей прошли гидравлические испытания. Строительство серии идет по графику и согласно контракту, должно завершиться в 2022 году.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

260551481
"панцири" и "буки" уже оттестировали в Сирии... осталась "дыра".
ESV
Черная дыра? Символично. Это доля ВПК в бюджете РФ?
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