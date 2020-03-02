Перестроение «Соляриса» через все Пулковское шоссе спровоцировало «Купер» на кульбит в канаве
«Акробатическое» ДТП наблюдали автомобилисты утром 2 марта в Московском районе Петербурга. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария с участием Hyundai Solaris и MINI Cooper произошла в 9:41 на Пулковском шоссе. На записи видно, как водитель «Соляриса» перестраивается из крайнего левого ряда в крайний правый, что явно стало сюрпризом для женщины на «Купере», которая ехала по нему.
Вероятно, в попытке избежать столкновения автомобилистка ушла вправо. В результате MINI Cooper улетел в канаву, сделал по ней «колесо» и снес дорожный знак. По словам автора видео Максима, «у «Соляриса» нет ни одной царапины», однако на записи можно видеть, как отлетают зеркала, когда «Купер» проносится мимо «Хёндэ».
«Купер» ехал по правой. «Солярис» бортанул, видно по отлетающему зеркалу. Девушку вытащили, вроде всё с ней хорошо», — добавляет очевидец в комментариях.