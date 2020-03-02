«Акробатическое» ДТП наблюдали автомобилисты утром 2 марта в Московском районе Петербурга. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария с участием Hyundai Solaris и MINI Cooper произошла в 9:41 на Пулковском шоссе. На записи видно, как водитель «Соляриса» перестраивается из крайнего левого ряда в крайний правый, что явно стало сюрпризом для женщины на «Купере», которая ехала по нему.

Вероятно, в попытке избежать столкновения автомобилистка ушла вправо. В результате MINI Cooper улетел в канаву, сделал по ней «колесо» и снес дорожный знак. По словам автора видео Максима, «у «Соляриса» нет ни одной царапины», однако на записи можно видеть, как отлетают зеркала, когда «Купер» проносится мимо «Хёндэ».