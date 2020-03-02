Бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам откладывается. Власть готова возместить бизнесу лишь 6 млрд рублей из 150

Проект постановления за подписью замминистра Олега Иванова был раскритикован ФАС и Минфином, утверждают источники «Ъ». В частности антимонопольщики указали на невозможность ограничения права операторов связи приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое установлено на уровне федерального закона. Кроме того, в ведомстве Игоря Артемьева настаивают на исключении из документа предложения о возмещении операторам затрат на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым сервисам. Перечень этих ресурсов еще не определен. Минфин также не рад возможному снижению поступлений от операторов.

Минкомсвязи не удалось согласовать проект постановления правительства о введении с 1 марта 2020 года бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает «Коммерсант».

Лишение бизнеса права на ежемесячное взимание платы за поддержание бесплатного доступа к социальным ресурсам не нравится и РСПП. Минкомсвязь оценивает ежегодные траты бизнеса в 5,7 млрд рублей, т.к. ежемесячно к сайтам органов власти и порталу госуслуг обращаются 65% пользователей, а доля такого трафика составляет менее 1% от общего. Сами же сотовые операторы и интернет-компании оценили потери в 150 млрд рублей в год, а долю трафика от указанных сервисов — в 15%.



Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце февраля заявлял, что список сайтов будет готов к апрелю. Замминистра, соавтор закона о «суверенном Интернете» экс-сенатор Людмила Бокова отмечала, что в этот список может войти сервис «Яндекс.Такси». При этом в Минсвязи не исключали расширения списка социально значимых ресурсов до соцсетей, поисковиков и мессенджеров.



Юристы прогнозируют резкий рост споров в отрасли, ведь государственных соцсетей, мессенджеров или сервисов такси в России нет, а включение в реестр коммерческих ресурсов даст им «неконкурентное рыночное преимущество».

