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02.03.2020 11:03
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Работу мусорного полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе требуют остановить через суд

Один из крупнейших мусорных полигонов в Ленинградской области требуют закрыть. «Северная Самарка» во Всеволожском районе принимает большую часть мусора Петербурга, но ресурс выработала, а гора отходов уже больше положенной.

Материалы административного дела о «несоблюдении требований к охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» в отношении оператора полигона — ЗАО «Промотходы» — переданы в Дзержинский районный суд. Об этом 2 марта пишет 47news со ссылкой на управление Росприроднадзора по Северо-Западу.

По данным 47news, Росприроднадзор добивается приостановки работы полигона на срок до 90 суток. Эксперты полагают, что «Северная Самарка» выработала свой ресурс, а гора отходов превысила проектные значения в 49 метров.

Первые проблемы у оператора полигона начались в декабре 2019 года, когда «Промотходы» привлекли к административной ответственности.

«Северная Самарка» регулярно становится источником неприятного запаха в районе, которую создают отходы, занимающие 33 гектара площади.

Предполагается, что в 2020 году полигон примет около полумиллиона тонн отходов, из которых четыреста тысяч привезут из Петербурга. Это четверть всего городского мусора.

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