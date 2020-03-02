Работу мусорного полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе требуют остановить через суд
Один из крупнейших мусорных полигонов в Ленинградской области требуют закрыть. «Северная Самарка» во Всеволожском районе принимает большую часть мусора Петербурга, но ресурс выработала, а гора отходов уже больше положенной.
Материалы административного дела о «несоблюдении требований к охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» в отношении оператора полигона — ЗАО «Промотходы» — переданы в Дзержинский районный суд. Об этом 2 марта пишет 47news со ссылкой на управление Росприроднадзора по Северо-Западу.
По данным 47news, Росприроднадзор добивается приостановки работы полигона на срок до 90 суток. Эксперты полагают, что «Северная Самарка» выработала свой ресурс, а гора отходов превысила проектные значения в 49 метров.
Первые проблемы у оператора полигона начались в декабре 2019 года, когда «Промотходы» привлекли к административной ответственности.
«Северная Самарка» регулярно становится источником неприятного запаха в районе, которую создают отходы, занимающие 33 гектара площади.
Предполагается, что в 2020 году полигон примет около полумиллиона тонн отходов, из которых четыреста тысяч привезут из Петербурга. Это четверть всего городского мусора.