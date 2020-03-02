Работу мусорного полигона «Северная Самарка» во Всеволожском районе требуют остановить через суд

Один из крупнейших мусорных полигонов в Ленинградской области требуют закрыть. «Северная Самарка» во Всеволожском районе принимает большую часть мусора Петербурга, но ресурс выработала, а гора отходов уже больше положенной.

Материалы административного дела о «несоблюдении требований к охране окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» в отношении оператора полигона — ЗАО «Промотходы» — переданы в Дзержинский районный суд. Об этом 2 марта пишет 47news со ссылкой на управление Росприроднадзора по Северо-Западу.