Автомобиль актёра Михаила Боярского снова замечен на Зимнем мосту в Петербурге. На этот раз знаменитый своими нарушениями водитель был близок к парковочному канону, но решил всё же не нарушать традицию.



Фото с «Мерседесом» Боярского в редакцию «Фонтанки» прислали читатели 2 марта. На снимке запечатлён автомобиль на Зимнем мосту, припаркованный ровно после знака «остановка запрещена». «Встал бы до, и нормально. А тут как специально», — замечают петербуржцы.