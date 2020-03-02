Михаил Боярский чуть не дотянул до правильной парковки. Петербуржцы видят умысел
Автомобиль актёра Михаила Боярского снова замечен на Зимнем мосту в Петербурге. На этот раз знаменитый своими нарушениями водитель был близок к парковочному канону, но решил всё же не нарушать традицию.
Фото с «Мерседесом» Боярского в редакцию «Фонтанки» прислали читатели 2 марта. На снимке запечатлён автомобиль на Зимнем мосту, припаркованный ровно после знака «остановка запрещена». «Встал бы до, и нормально. А тут как специально», — замечают петербуржцы.
На этом же самом месте «Мерседес» Боярского застукали 29 февраля. Ранее актёр неоднократно проявлял рвение к нарушениям ПДД, а свои манёвры объяснил фразой «Мне насрать на вас». Дорожное разгильдяйство не помешало артисту снова стать членом общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.