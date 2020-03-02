FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
66.99р73.72р
02.03.2020 09:59
Печать

В утренний час пик на Литейном мосту «Мерседес» перекрыл одну полосу, пока его юной пассажирке проводили экскурсию

Автомобиль бизнес-класса заставил водителей встать в очередь в центре Петербурга утром 2 марта.

Фото со вставшим на Литейном мосту «Мерседесом» Е-класса в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. На снимке запечатлён автомобиль на проезжей части с включенной аварийкой. Рядом на тротуаре мужчина показывает девочке красоты города. По словам очевидцев, экскурсанты вышли из «Мерседеса». Литейный мост для них оказался не дорогой на работу, а удачной точкой обзора.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний