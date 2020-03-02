02.03.2020 09:59
В утренний час пик на Литейном мосту «Мерседес» перекрыл одну полосу, пока его юной пассажирке проводили экскурсию
© Фонтанка.Ру
Автомобиль бизнес-класса заставил водителей встать в очередь в центре Петербурга утром 2 марта.
Фото со вставшим на Литейном мосту «Мерседесом» Е-класса в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. На снимке запечатлён автомобиль на проезжей части с включенной аварийкой. Рядом на тротуаре мужчина показывает девочке красоты города. По словам очевидцев, экскурсанты вышли из «Мерседеса». Литейный мост для них оказался не дорогой на работу, а удачной точкой обзора.
Автомобиль бизнес-класса заставил водителей встать в очередь в центре Петербурга утром 2 марта.
Фото со вставшим на Литейном мосту «Мерседесом» Е-класса в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. На снимке запечатлён автомобиль на проезжей части с включенной аварийкой. Рядом на тротуаре мужчина показывает девочке красоты города. По словам очевидцев, экскурсанты вышли из «Мерседеса». Литейный мост для них оказался не дорогой на работу, а удачной точкой обзора.