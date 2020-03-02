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02.03.2020 08:30
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Во Владивостоке не обнаружили коронавирус у семи россиян с лайнера Diamond Princess

У семи россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Люди находятся в карантине и чувствуют себя нормально. Все они – пенсионеры: шестеро жителей Приморья и один житель Омска.

«Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные», – цитирует 2 марта РИА Новости главу управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяну Детковскую.

Всего на судне Diamond Princess находились 24 россиянина: из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Казани и других городов. Их путешествие началось 20 января с посещения портов на японских островах Окинава и Кюсю, затем Гонконга и Вьетнама. Карантин был введен из-за того, что во время последнего круиза с 20 по 25 января на борту находился 80-летний мужчина, у которого позже в Гонконге выявили коронавирус. 3 февраля лайнер встал на карантине в Йокогаме. По данным Минздрава Японии, заразился 691 пассажир (19 находятся в тяжёлом состоянии, четверо умерли), всего на борту было 3,7 тысячи человек.

Справка:

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.

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Комментарии (1)

Pex
Температуру померили и сказали все хорошо
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