Во Владивостоке не обнаружили коронавирус у семи россиян с лайнера Diamond Princess
У семи россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Люди находятся в карантине и чувствуют себя нормально. Все они – пенсионеры: шестеро жителей Приморья и один житель Омска.
«Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные», – цитирует 2 марта РИА Новости главу управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяну Детковскую.
Всего на судне Diamond Princess находились 24 россиянина: из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Казани и других городов. Их путешествие началось 20 января с посещения портов на японских островах Окинава и Кюсю, затем Гонконга и Вьетнама. Карантин был введен из-за того, что во время последнего круиза с 20 по 25 января на борту находился 80-летний мужчина, у которого позже в Гонконге выявили коронавирус. 3 февраля лайнер встал на карантине в Йокогаме. По данным Минздрава Японии, заразился 691 пассажир (19 находятся в тяжёлом состоянии, четверо умерли), всего на борту было 3,7 тысячи человек.
Справка:
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.