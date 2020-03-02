Во Владивостоке не обнаружили коронавирус у семи россиян с лайнера Diamond Princess

У семи россиян, прибывших во Владивосток с лайнера Diamond Princess, анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Люди находятся в карантине и чувствуют себя нормально. Все они – пенсионеры: шестеро жителей Приморья и один житель Омска.

«Все граждане обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры у эвакуированных нет, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования методом ПЦР в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные», – цитирует 2 марта РИА Новости главу управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяну Детковскую.