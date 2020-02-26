Пассажиры Diamond Princess прилетели в Приморье в хвостах обычных самолётов. Школа при посольстве РФ в Японии сдвинула каникулы

Семеро российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess прибыли во Владивосток. Их разместили в инфекционной больнице в стационаре, где в течение двух недель за ними будут пристально наблюдать врачи, клинических проявлений коронавирусной инфекции у них не выявлено, температура в норме, сообщают 26 февраля приморские СМИ по итогам прошедшей сегодня пресс-конференции.

Туристы летели обычными рейсами: двое 22 февраля, пятеро 23-го, пишет «Комсомольска правда Владивостока». Все они – пенсионеры: шестеро жителей Приморья и один житель Омска. Их разместили на последних рядах и выдали им медицинские маски. Другим пассажирам этих самолётов ничего не угрожает, заверила начальник отдела эпидемиологического надзора по Приморскому краю Елена Аббасова. Восемь россиян, доставленные на выходных из Японии в Казань, летели на самолёте МЧС, потому что они живут в разных регионах России, в некоторые из них нет прямых рейсов, и для удобства их вывезли спецбортом в один город, объяснила Аббасова.

Единственный омич из группы прибывших во Владивосток сам является врачом по профессии – стоматологом, отмечает ИА PrimaMedia. Ранее он рассказывал СМИ, что паники на лайнере не было: «Все бодрые и здоровые. Ходим спокойно по палубе, отдыхаем, занимаемся спортом. То, что я слышу, кругом, что страшно, у всех депрессия… Да нет тут такого! Питание отличное, отношение к нам отличное, постоянная медицинская помощь». Всего судне Diamond Princess находились 24 россиянина: из Владивостока, Хабаровска, Москвы, Казани и других городов. Их путешествие началось 20 января с посещения портов на японских островах Окинава и Кюсю, затем Гонконга и Вьетнама. Карантин был введен из-за того, что во время последнего круиза с 20 по 25 января на борту находился 80-летний мужчина, у которого позже в Гонконге выявили коронавирус. 3 февраля лайнер встал на карантине в Йокогаме. По данным Минздрава Японии, заразился 691 пассажир (19 находятся в тяжёлом состоянии, четверо умерли), всего на борту было 3,7 тысячи человек.