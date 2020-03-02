Под Владимиром микроавтобус врезался в фуру. С места ДТП госпитализировали 16 человек
Микроавтобус и фура столкнулись во Владимирской области в ночь на 2 марта. В аварии есть погибший и большое количество пострадавших.
По информации регионального МЧС, ДТП произошло на 335-км трассы М-7 «Волга» под Владимиром. Там столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с чувашскими номерами и грузовой автомобиль Mercedes с номерами Мордовии. На фотографиях, опубликованных МЧС, видно, что маршрутка врезалась в фуру сзади.
В микроавтобусе находились 17 человек. По данным ТАСС, один человек погиб и 16 были госпитализированы в больницу города Гороховец. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 26 человек и девять единиц техники.
Причины аварии выясняются.