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02.03.2020 08:08
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Под Владимиром микроавтобус врезался в фуру. С места ДТП госпитализировали 16 человек

Микроавтобус и фура столкнулись во Владимирской области в ночь на 2 марта. В аварии есть погибший и большое количество пострадавших.

По информации регионального МЧС, ДТП произошло на 335-км трассы М-7 «Волга» под Владимиром. Там столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с чувашскими номерами и грузовой автомобиль Mercedes с номерами Мордовии. На фотографиях, опубликованных МЧС, видно, что маршрутка врезалась в фуру сзади.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В микроавтобусе находились 17 человек. По данным ТАСС, один человек погиб и 16 были госпитализированы в больницу города Гороховец. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 26 человек и девять единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Причины аварии выясняются.

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