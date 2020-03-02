Микроавтобус и фура столкнулись во Владимирской области в ночь на 2 марта. В аварии есть погибший и большое количество пострадавших.

По информации регионального МЧС, ДТП произошло на 335-км трассы М-7 «Волга» под Владимиром. Там столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с чувашскими номерами и грузовой автомобиль Mercedes с номерами Мордовии. На фотографиях, опубликованных МЧС, видно, что маршрутка врезалась в фуру сзади.