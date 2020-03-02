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02.03.2020 08:02
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Масленицу сожгли, снеговики растаяли. Весну встречаем моросью

«Весенняя зима» в Санкт-Петербурге длилась недолго, всего один день. В ближайшие дни станет теплее, сильных снегопадов больше не ожидается.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 марта в Петербурге будет облачно, временами небольшой дождь и морось. Температура воздуха от нуля градусов ночью вырастет до плюс 3-5 днём. Ветер юго-западный, южный умеренный, атмосферное давление повышается.

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Скриншот с сайта meteo.nw.ru

Завтра тоже облачно и дождливо, местами возможен туман, ночью и утром на дорогах гололедица. Мокрый снег с дождём можем пройти в среду, 4 марта.

В первый день марта петербуржцы смогли использовать редкую возможность и налепили снеговиков.

Аномальная зима в Петербурге запомнится распустившимися розами, выросшими грибами и так и не замерзшей Невой. «Фонтанка» напоминает, какими были три минувших месяца.

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