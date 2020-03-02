Кроссовер в Петербурге наткнулся на отбойник, металл проткнул машину
Серьёзное ДТП на Выборгском шоссе в ночь с 1 на 2 марта зафиксировал видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста.
«КИА Спортейдж» влетел в отбойник, в машине оказался только водитель, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Надежды, «он просто уснул <…> и не мог проснуться ещё минут 10 после наших тормошений», отделался небольшой травмой – повреждением колена. Саят помогал открывать дверь, запаха алкоголя не почувствовал ни от водителя, ни в салоне: «человек был просто без сознания».
«Вырвало аккумулятор, - рассказывает Саят. - Центральный замок заклинил, разбили стекло, но открыть не смогли изнутри по той же причине, вытащили ключ из замка зажигания, открыли замок ключом». Точные обстоятельства ДТП выясняются.
За последние дни было несколько сообщений о серьёзных ДТП из-за того, что водителям становилось плохо. 25 февраля под Лугой с дороги вылетел школьный автобус. По предварительной информации, 50-летнему водителю во время движения стало плохо с сердцем, и он скончался при ДТП. Детей в автобусе не было. 22 февраля на автодороге «Кола» в Кировском районе Ленобласти в кювет опрокинулась «Шевроле Нива», у водителя которой к тому моменту уже остановилось сердце.