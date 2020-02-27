Утром 27 декабря на Северном проспекте, у пересечения с проспектом Культуры, и без того плотное на этом участке движение было затруднено из-за стоящей на «зебре» «Тойоты Камри». «Полицейские не могут разбудить водителя. В «Яндекс.Навигаторе» пишут, что, возможно, это смерть. На вид мужчина достаточно молод», — рассказывали очевидцы в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Проезжал мимо. Мёртв он. Телефон на торпеде, а там включен таксометр «Яндекс», — добавляет в комментариях подписчик паблика Андрей.

За последние дни участились сообщения об инцидентах на дорогах Петербурга и области по причине плохого самочувствия водителя.

А вот Станислав в «ДТП и ЧП» утверждает, что водитель жив и «в телефоне что-то смотрит». В отделе пропаганды УГИБДД информации об инциденте пока нет. Обстоятельства выясняются.

Нездоровье шофёра, как говорят, стало причиной вчерашнего массового ДТП на Краснопутиловской улице. В паровозике из шести машин последней оказалась «Газель». По словам Любови, у водителя, похоже, случился приступ. «Газелист русский парень. Увезли его в больницу, так как после столкновения вышел и упал с пеной у рта. <…> Другие водители получили мелкие ссадины и ушибы. Машины повреждены. Наша не заводится», — рассказывала Любовь в «ДТП и ЧП».

25 февраля под Лугой с дороги вылетел школьный автобус. По предварительной информации, 50-летнему водителю во время движения стало плохо с сердцем, и он скончался при ДТП. Детей в автобусе не было.

22 февраля на автодороге «Кола» в Кировском районе Ленобласти в кювет опрокинулась «Шевроле Нива», у водителя которой к тому моменту уже остановилось сердце.