7 ноября — круглый стол «Разные города. Чем отличается строительство в Петербурге и других регионах страны»

Несмотря на то, что лидерами строительного рынка Петербурга и Ленобласти являются местные компании, здесь реализуют свои проекты игроки из разных регионов страны — как из столицы, так и из других субъектов. Кто-то из них строит один-два комплекса и уходит, кто-то — закрепляется надолго. В то же время и петербургские строители осваивают другие регионы. О том, чем отличается строительный рынок Северной столицы от Москвы и других регионов, и как выбирают девелоперы регионы для развития — обсудим на круглом столе.

