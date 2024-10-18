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Недвижимость Строительство 7 ноября — круглый стол «Разные города. Чем отличается строительство в Петербурге и других регионах страны»

7 ноября — круглый стол «Разные города. Чем отличается строительство в Петербурге и других регионах страны»

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Несмотря на то, что лидерами строительного рынка Петербурга и Ленобласти являются местные компании, здесь реализуют свои проекты игроки из разных регионов страны — как из столицы, так и из других субъектов. Кто-то из них строит один-два комплекса и уходит, кто-то — закрепляется надолго. В то же время и петербургские строители осваивают другие регионы. О том, чем отличается строительный рынок Северной столицы от Москвы и других регионов, и как выбирают девелоперы регионы для развития — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Чем привлекателен рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти для застройщиков? Что привлекает на него строительные компании?

  • Как компании из другого региона «развернуться» на местном рынке? Насколько он высококонкурентен?

  • Какие различия в законодательных и нормативных требованиях существуют между Петербургом, Москвой и другими регионами? Как это влияет на реализацию проектов?

  • Какова роль строительных компаний в развитии регионов?

  • Какие перспективы видят петербургские застройщики на региональных рынках, и какие регионы России кажутся наиболее привлекательными для дальнейшего расширения?

  • Какие факторы, помимо экономических, девелоперы учитывают при выборе региона для развития своих проектов?

  • С какими вызовами сталкиваются девелоперы при выходе на новые региональные рынки? Приходится ли адаптировать проекты к местным условиям?

  • Чем отличают Петербург и другие регионы по требованиям покупателей? Есть ли залог успеха у покупателей?

  • Какие ошибки допускают застройщики, выходя на новые рынки?

  • Перспективы региональных проектов в Петербурге и проектов петербургских застройщиков за пределами регионов.

К участию в круглом столе приглашаются петербургские застройщики, работающие в других регионах; застройщики из других регионов, работающие в Петербурге; представители агентств недвижимости; эксперты рынка.

О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 7 ноября 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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