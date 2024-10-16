«В бюджете профильных комитетов дополнительных средств не заложено». Петербургская команда по парабадминтону просит помочь с покупкой инвентаря

Источник: БФ «Точка опоры»







Петербургская сборная по парабадминтону обратилась за помощью — спортсменам необходим дополнительный инвентарь. В профильных комитетах денег нет, купить его самостоятельно у спортсменов нет возможности.

В составе сборной Санкт-Петербурга по парабадминтону (бадминтон на колясках) сейчас семь кандидатов в мастера спорта, десять мастеров спорта и один мастер спорта международного класса. Восемь петербургских спортсменов входят в основной состав сборной России. Один из них — 30-летний Артём Хватаев.

В 2020 году молодой человек получил серьёзную травму в результате аварии. Итог — почти полное поражение спинного мозга. Восстановление заняло полгода, а после встал вопрос: «Что делать дальше?» По профессии Артём автомеханик, но продолжать работать уже не было возможности. Решил попробовать себя в спорте — позвала соседка, многократная чемпионка России по парабадминтону лиц с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) Наталья Прокофьева.

«Поначалу серьезно не отнёсся. Ну бадминтон же ассоциируется с парком, воланчиками, бабочками… Но я попробовал, и мне понравилось. Понял, насколько это физически сложно, поразился, какую скорость развивает волан. У меня стало получаться, мне нравится, что это очень активный вид параспорта: здесь важна реакция, скорость», — рассказывает спортсмен.

В 2023 году Артём завоевал серебро на финале Кубка России и стал чемпионом Петербурга. Впереди у него большие планы, как и у его коллег по команде. Но для тренировок и успешного участия в соревнованиях спортсменам необходим дополнительный инвентарь, а именно — воланы.

Как ни парадоксально, но этот спортивный снаряд развивает наибольшую скорость из всех, достигая 414 км/час. При этом профессиональные воланы недолговечны. В среднем за игру на счёт уходит четыре волана, после они годятся лишь для тренировок.

«Из-за того, что воланы перьевые (в профессиональном спорте используются только перья из определенной части крыла гуся), они лучше летят и лучше управляются. Но проблема в том, что они очень хрупкие. Немного придавишь — ломаются, перья отваливаются. После этого волан теряет стабильность полёта», — рассказывает Павел Добрынин, старший тренер по парабадминтону.

Поэтому необходимость в этом инвентаре всегда острая. Сегодня команде необходимо дополнительно 35 туб на сумму 108 850 рублей. Но в бюджете профильных комитетов этого года средств на дополнительный инвентарь не заложено. Купить воланы самостоятельно — нет финансовой возможности. Спортсмены обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Точка опоры», помогающий спортсменам с инвалидностью. Фонд открыл сбор средств, но пока удалось собрать лишь 9% от необходимой суммы. В «Точке опоры» надеются на поддержку неравнодушных петербуржцев.

О том, как помочь команде, можно узнать на официальной странице фонда в социальной сети.