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Общество Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский стал победителем мирового фотоконкурса WPOTY

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский стал победителем мирового фотоконкурса WPOTY

3 509
2 комментария

Бывший вице-губернатор Петербурга, а ныне фотограф Игорь Метельский стал победителем конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Результаты конкурса публикует издание The Guardian.

Игорь Метельский одержал победу в номинации «Животные в естественной среде обитания». На фото, ставшем лучшим, изображена рысь, потягивающаяся под лучами солнца на вершине горы. The Guardian отмечает, что Метельский, стараясь сделать удачный кадр, расположил свой фотоаппарат около следов, которые уже оставило животное. Около полугода понадобилось фотографу, чтобы сделать именно этот снимок и запечатлеть рысь в таком положении.

Центр «Амурский тигр» в своем официальном telegram-канале написал, что фото из этой серии с рысью в прошлом году уже становилось победителем в конкурсе «Самая красивая страна».

Игорь Метельский в прошлом — вице-губернатор Санкт-Петербурга. Карьеру чиновника он завершил еще в 2012 году. После — решил всерьез заняться фотографиями дикой природы. Метельского с молодости привлекало это искусство, и после карьеры в Смольном он смог уделять этому много времени. Несколько лет назад Игорь Метельский дал интервью «Фонтанке», в котором подробно рассказал о том, какие планы у него есть относительно фотографии. Экс-вице-губернатор Петербурга также поделился, что занимается бизнесом вместе с партнерами.

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Комментарии
2
Слава России!
34 минуты
так то должен делать фото в лагерях отбывая пожизненное с конфискацией, но ещё не вечер.
280241717
1 час
Это тот господин который зарабатывал на строительстве и легализации мансард в город
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