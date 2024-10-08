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Афиша Plus Книги В Петербурге заметили аннотации книг Стругацких с упоминанием купюр и адаптации

В Петербурге заметили аннотации книг Стругацких с упоминанием купюр и адаптации

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5 комментариев

В писательской среде 8 октября заметили странную аннотацию к серии из двух книг братьев Стругацких, выпущенной издательством АСТ, — «Понедельник начинается в субботу» и «Обитаемый остров».

«Чтобы избавить произведения от отягощения коммунистической идеологией, их тексты купируются и адаптируется язык», — говорится на странице серии «Стругацкие с комментариями», вышедшей в свет в 2019 году, но до сих пор продающейся в книжных магазинах.

Аннотация на обложке одной из книг вызывает еще больше вопросов.

«Писатель зависит от времени и часто от цензуры. Но это издание адаптированное, комментированное. Вам ничто не помешает получить удовольствие от чтения», — сказано на задней стороне обложки «Понедельник начинается в субботу».

«Фонтанка» задала вопросы издательству о том, согласовывались ли изменения в тексте с наследниками писателей и в чем, собственно, состояли купюры. Там сообщили, что «вопреки издательской аннотации все тексты выпускались без изменений и купюр и сопровождались лишь комментариями писательницы и переводчицы Виктории Горпинко».

«Тексты серии были согласованы с наследниками Стругацких, - заверили в издательстве. - В настоящий момент серия закрыта, в ассортименте издательства АСТ книги классиков советской фантастики Аркадия и Бориса Стругацких представлены без всяких изменений и в максимально полном объеме».

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Комментарии
5
Dr. Jones
1 час
Фонтанка! Невозможно читать новости в мобильном приложении из-за обилия рекламы, которая выскакивает просто постоянно! Это безобразие! Читателям, что, уходить на другие ресурсы?
282694747
1 час
Без стакана хрен разберешься, цензуру замутили или как?
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