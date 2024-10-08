В Петербурге заметили аннотации книг Стругацких с упоминанием купюр и адаптации

В писательской среде 8 октября заметили странную аннотацию к серии из двух книг братьев Стругацких, выпущенной издательством АСТ, — «Понедельник начинается в субботу» и «Обитаемый остров».

«Чтобы избавить произведения от отягощения коммунистической идеологией, их тексты купируются и адаптируется язык», — говорится на странице серии «Стругацкие с комментариями», вышедшей в свет в 2019 году, но до сих пор продающейся в книжных магазинах.

Аннотация на обложке одной из книг вызывает еще больше вопросов.

«Писатель зависит от времени и часто от цензуры. Но это издание адаптированное, комментированное. Вам ничто не помешает получить удовольствие от чтения», — сказано на задней стороне обложки «Понедельник начинается в субботу».

«Фонтанка» задала вопросы издательству о том, согласовывались ли изменения в тексте с наследниками писателей и в чем, собственно, состояли купюры. Там сообщили, что «вопреки издательской аннотации все тексты выпускались без изменений и купюр и сопровождались лишь комментариями писательницы и переводчицы Виктории Горпинко».