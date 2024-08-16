30 сентября — круглый стол «Кадры для IT: растим свои или ищем готовые»

В результате массового желания «Войти в IT» российский рынок разработчиков оказался перенасыщен junior-специалистами, а вот найти сотрудников более высокого уровня по-прежнему сложно. Это влияет на средний уровень зарплат по отрасли. При этом по-прежнему растет потребность в специалистах, занимающихся кибербезопасностью и нейросетями. О том, как IT-компании решают свои кадровые вопросы и на какие профессии в IT стоит обратить внимание — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

— В каких направлениях есть дефицит специалистов, а в каких, наоборот, избыток? С какими сложностями сталкиваются компании при поиске и найме IT-специалистов?



— Кого сегодня ждут в IT-компаниях? Как изменился портрет идеального кандидата на IT-рынке за последние годы?

— Ожидания соискателей и реальная ситуация на рынке труда: зарплаты, условия работы, востребованность специалистов?



— Что сегодня предпочитают работодатели: растить из «джуниоров» или искать готовых специалистов? Каковы в принципе перспективы у начинающих IT-специалистов без опыта? Как им лучше стартовать?

— Образование в IT-сфере. Насколько важны дипломы и формальное образование для IT-специалистов в сравнении с практическими навыками? Как в принципе оценивается уровень образования — чего не хватает выпускникам вузов, курсов и т.п.?



— IT-отделы в непрофильных компаниях: в каких случаях лучше создавать свою команду разработчиков, тестировщиков и т.п., а когда — отдавать эту деятельность на аутсорсинг?

— Как будет развиваться ситуация с кадрами в IT-отрасли?



К участию приглашаются: IT-компании, представители непрофильных компаний с IT-отделами, образовательные учреждения (университеты, курсы), где есть IT-специальности.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру» Круглый стол пройдет в 16:00 / 30 сентября 2024 года