Ленобласть пересчитала прожиточный минимум на 2025 год. Он увеличится на 17 %

Ленобласть увеличила прожиточный минимум на 17 % с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства 47-го региона во вторник, 6 августа.
Величина прожиточного минимума на душу населения составит 18 974 рублей (сейчас 16 017 рублей), для трудоспособного населения — 20 682 рублей (сейчас 17 459 рублей), для пенсионеров — 16 318 рублей (сейчас 13 775 рублей), для детей — 18 405 рублей (сейчас 15 535 рублей).
«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года», — сказано в документе, подписанном губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.
Отмечается, что по закону до 15 сентября текущего года региональные власти должны установить величину прожиточного минимума на следующий год. От установленной суммы зависит величина некоторых мер социальной поддержки, детские пособия, доплаты к пенсии.
В Петербурге также обещают увеличить прожиточный минимум на 2025 год. Смольный подготовил проект постановления, согласно которому размер минимума на душу населения будет составлять 19 329 рублей (сейчас 16 535 рублей), для трудоспособного населения — 21 069 рублей (сейчас 18 023 рубля), для детей — 18 749 рублей (сейчас 16 039 рублей), для пенсионеров — 16 623 рубля (сейчас 14 220 рублей).
В июне этого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о размере прожиточного минимума в стране на 2025 год. В среднем он вырос на две с небольшим тысячи рублей. Сумма рассчитана исходя из медианного дохода за 2023 год. По данным Росстата, он составил 40 121 рубль.