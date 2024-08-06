Ленобласть пересчитала прожиточный минимум на 2025 год. Он увеличится на 17 %

Ленобласть увеличила прожиточный минимум на 17 % с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства 47-го региона во вторник, 6 августа.



Величина прожиточного минимума на душу населения составит 18 974 рублей (сейчас 16 017 рублей), для трудоспособного населения — 20 682 рублей (сейчас 17 459 рублей), для пенсионеров — 16 318 рублей (сейчас 13 775 рублей), для детей — 18 405 рублей (сейчас 15 535 рублей).

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года», — сказано в документе, подписанном губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.