15 августа — круглый стол «Заглянуть в глаза: возможности диагностики в современной офтальмологии»

Прочитать буквы в таблице, чтобы определить остроту зрения — далеко не единственный, хотя и самый распространенный способ диагностики в офтальмологии. Тем более, что кроме миопии существует множество других, более сложных заболеваний с неприятными последствиями, которые требуют внимания и точных исследований. О том, какие возможности диагностики есть у современной офтальмологии и какое оборудование и технологии для этого применяются — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Что такое полное офтальмологическое обследование? Какие исследования оно включает?
- Какое обследование необходимо перед операцией по лазерной коррекции зрения?
- При каких симптомах какие дополнительные методы исследования могут назначаться?
- Современные методы диагностики офтальмологических заболеваний. Методы раннего выявления глазных заболеваний.
- Роль оптической когерентной томографии (ОКТ) в ранней диагностике заболеваний сетчатки и зрительного нерва.
- Как искусственный интеллект и машинное обучение используются для диагностики заболеваний глаз?
- Как развиваются технологии ультразвукового исследования в офтальмологии?
- Как генетические тесты используются для диагностики наследственных заболеваний глаз?
- Какие перспективные направления в диагностике глазных заболеваний можно ожидать в ближайшие годы?
К участию приглашаются врачи офтальмологи, оптометристы, специалисты офтальмологических клиник.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 15 августа 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru