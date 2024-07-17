    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    758мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.88eur96.1

    15 августа — круглый стол «Заглянуть в глаза: возможности диагностики в современной офтальмологии»

    1231

    Прочитать буквы в таблице, чтобы определить остроту зрения — далеко не единственный, хотя и самый распространенный способ диагностики в офтальмологии. Тем более, что кроме миопии существует множество других, более сложных заболеваний с неприятными последствиями, которые требуют внимания и точных исследований. О том, какие возможности диагностики есть у современной офтальмологии и какое оборудование и технологии для этого применяются — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Что такое полное офтальмологическое обследование? Какие исследования оно включает?
    • Какое обследование необходимо перед операцией по лазерной коррекции зрения?
    • При каких симптомах какие дополнительные методы исследования могут назначаться?
    • Современные методы диагностики офтальмологических заболеваний. Методы раннего выявления глазных заболеваний.
    • Роль оптической когерентной томографии (ОКТ) в ранней диагностике заболеваний сетчатки и зрительного нерва.
    • Как искусственный интеллект и машинное обучение используются для диагностики заболеваний глаз?
    • Как развиваются технологии ультразвукового исследования в офтальмологии?
    • Как генетические тесты используются для диагностики наследственных заболеваний глаз?
    • Какие перспективные направления в диагностике глазных заболеваний можно ожидать в ближайшие годы?

    К участию приглашаются врачи офтальмологи, оптометристы, специалисты офтальмологических клиник.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 15 августа 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close