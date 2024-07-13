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    Директора бара на «новой Думской» привлекли по уголовному делу — у заведения не нашлось лицензии

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    1 комментарий

    Обыск и задержание владельца остановили работу бара на улице Некрасова. В МВД утверждают, что алкоголь клиентам подавали в отсутствие лицензии.

    О задержании гендиректора компании, которая владеет баром, 13 июля сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Обыск прошел еще на прошлой неделе, из заведения оперативники экономической полиции изъяли алкоголь и POS-терминал (нечто вроде кассы).

    По версии следствия, за период работы без лицензии бар на преступлении заработал 150 тысяч рублей. Возбуждено дело о незаконном обороте, гендиректор проходит как подозреваемый.

    Вероятно, речь идет о баре «Оба два».

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    Комментарии 1

    ixform13 Июл 2024 в 14:05
    Это называется цифровой двойник города или цифровая проекция и там, да, действительно очень легко посмотреть статус заполненности анкеты объекта есть лицензия или нет
    +0−0
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