Директора бара на «новой Думской» привлекли по уголовному делу — у заведения не нашлось лицензии

Обыск и задержание владельца остановили работу бара на улице Некрасова. В МВД утверждают, что алкоголь клиентам подавали в отсутствие лицензии.

О задержании гендиректора компании, которая владеет баром, 13 июля сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Обыск прошел еще на прошлой неделе, из заведения оперативники экономической полиции изъяли алкоголь и POS-терминал (нечто вроде кассы).

По версии следствия, за период работы без лицензии бар на преступлении заработал 150 тысяч рублей. Возбуждено дело о незаконном обороте, гендиректор проходит как подозреваемый.