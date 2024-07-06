«Перепрячь динамит». Семейный конфликт в Сясьстрое раскрыл тайну сарая, о которой молчали год

Содержимое собственного сарая стало открытием для жительницы Волховского района Ленобласти. Знакомый оставлял там рыболовные снасти, а полиция вынесла патроны и взрывчатку.
Заглянуть в сарай жительница Сясьстроя попросила полицейских накануне утром, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Она предупредила, что внутри может быть взрывоопасное. Сотрудники приезжали не зря.
По предварительной информации, изъяты четыре тротиловые шашки, одна аммонитовая, шесть электронных детонаторов, без малого полторы сотни патронов, изготовленных до Великой Отечественной войны, часть из которых всё ещё пригодны для стрельбы, и арбалет.
Женщину находки удивили. Вещи в сарае примерно год назад оставил на хранение знакомый сожителя. Как запомнила, тогда заносили инструменты, рыболовные снасти и какие-то мешки — она не любопытствовала и внутрь не заглядывала. Задуматься о том, что может быть внутри, пришлось после ссоры с сожителем. Пару дней назад он кричал так, что женщина вызвала полицию. Мужчина встретил полицию неласково и заявил, что в доме якобы есть ружьё, и он продолжит разговор уже с ним. Оружия не оказалось, но мужчину забрали в отдел.
Хозяин оставленных вещей, узнав о визите полицейских, забеспокоился, позвонил женщине и попросил перепрятать динамит. Та благоразумно отказалась.
По данным «Фонтанки», к вечеру оперативники задержали 50-летнего предполагаемого владельца шашек и арбалета. Пока он трезвеет в отделе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В прошлом мужчины статьи о хулиганстве, кражах, умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью.