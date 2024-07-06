«Перепрячь динамит». Семейный конфликт в Сясьстрое раскрыл тайну сарая, о которой молчали год

Содержимое собственного сарая стало открытием для жительницы Волховского района Ленобласти. Знакомый оставлял там рыболовные снасти, а полиция вынесла патроны и взрывчатку.

Заглянуть в сарай жительница Сясьстроя попросила полицейских накануне утром, стало известно «Фонтанке» 6 июля. Она предупредила, что внутри может быть взрывоопасное. Сотрудники приезжали не зря.

По предварительной информации, изъяты четыре тротиловые шашки, одна аммонитовая, шесть электронных детонаторов, без малого полторы сотни патронов, изготовленных до Великой Отечественной войны, часть из которых всё ещё пригодны для стрельбы, и арбалет.