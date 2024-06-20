На кону здание и лицензия. Как юридическая академия в Петербурге поссорилась с военным судьей

Борьба Санкт-Петербургской юридической академии за свое здание на проспекте Обуховской Обороны достигла апогея. После двух успешно пройденных инстанций вуз в 2024 году проиграл кассацию. Выступающие от лица академии сотрудники и студенты разослали десятки обращений в разные ведомства, включая ФСБ, с просьбой наказать виновных и найти управу на суд, принявший, по их мнению, неправомерное решение. Но в итоге прокуратура на прошлой неделе пришла к ним самим.



Как стало известно представителям учреждения, основанием послужило обращение председателя 1-го Западного окружного военного суда (он же член дисциплинарной комиссии Совета судей РФ). Этому предшествовала переписка судьи с проректором учебного заведения. В ней первый обвинял в спекуляциях на теме СВО, а второй недоумевал и требовал извинений.

200 миллионов рублей долгов Началось все с того, что в октябре 2022 года ББР Банк подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к юридической академии. Банк был кредитором компании бизнесмена Александра Ебралидзе «Талион Трейдинг», открыл фирме кредитную линию на сумму 250 миллионов рублей, но компания обанкротилась и не смогла полностью выплатить сумму. Банк хотел получить назад оставшиеся 150 миллионов основного долга вместе с процентами и пенями.

Почему ответчиком стала академия? В прошлом она и компании с орбиты Ебралидзе не были чужими. В составе ее учредителей были его АО «Талион» и «Елисеев Палас Отель». Соответственно, в том, что обязательства «Талион Трейдинг» были обеспечены имуществом вуза, не было ничего удивительного. Закон не запрещает ситуацию, когда кредит берет одно юрлицо, а залогом выступает имущество другого.

По договору ипотеки от апреля 2020 года были заложены находящиеся в собственности академии здание на проспекте Обуховской Обороны, 114, площадью около 5000 кв. м и участок под ним площадью около 2240 кв. м. Тогда активы оценивались примерно в 200 и 30 млн рублей соответственно, следует из судебных актов. Банк просил позволить продать это имущество в счет оплаты долга. Академия по понятным причинам была против. Потеря здания грозила вузу с двумя сотнями преподавателей и тысячей студентов отзывом лицензии и прекращением работы.



«В июле 2021 года, еще до обращения в суд, мы пытались договориться о возвращении долга вместо «Талион Трейдинг». Рассчитали, что сможем расплатиться за 20–25 лет, но не договорились с акционером «ББР Банка» Дмитрием Гордовичем: он настаивал, чтобы заплатили за два года», — говорил порталу 47news проректор академии по хозяйственной работе, кандидат юридических наук Евгений Чаплыгин. Он же по доверенности представляет вуз в суде.

Также, как писало издание, на фоне разбирательства ректор академии Ольга Зыбина подала заявления в полицию и Следственный комитет. Она настаивала, что документы о залоге здания и участка подписывала по принуждению Ебралидзе, а сам бизнесмен действовал в сговоре с Гордовичем.



Третья инстанция

В итоге академия выиграла в двух инстанциях, но третья встала на сторону БРР Банка. В феврале 2024 года Арбитражный суд Северо-Западного округа (АС СЗО) отменил решение первой и постановление второй инстанций, а дело отправил на новое рассмотрение.

Решение первой инстанции строилось на том, что у вуза не было экономического интереса в заключении договора об ипотеке. Обеспечение обязательств компании имуществом академии — это злоупотребление правом. Окружной же суд указал на то, что коллеги из предыдущих инстанций не исследовали ряд обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела. С мая оно снова рассматривается в первой инстанции. Последнее судебное заседание состоялось 19 июня, следующее назначено на 3 июля.



Академия подала кассационную жалобу в Верховный суд, но там отказали в ее передаче судебной коллегии по экономическим спорам, поскольку окружной суд вынес постановление в пределах своих полномочий. Учебное заведение это обжаловало.



Санкт-Петербургская юридическая академия создана в 1997 году начальником Петербургского юридического института МВД, бывшим судьей городского Уставного суда, доктором юридических и исторических наук Станиславом Зыбиным. С 2013 года ректор академии — его дочь Ольга. Как следует из ЕГРЮЛ, последние изменения в состав учредителей были внесены в августе — сентябре 2023 года. В нем остался единственный учредитель — ректор Ольга Зыбина. По данным СПАРК, выручка некоммерческой организации в 2023 году составила 106,7 млн рублей, чистая прибыль — 860 тысяч.



Академия — один из первых негосударственных вузов Петербурга. Там готовят специалистов в области юриспруденции по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. Обучение юриспруденции в бакалавриате для граждан России стоит от 121 до 198 тыс. рублей в год, специалитет по судебной и прокурорской деятельности — от 135 до 220 тыс. рублей, магистратура по юриспруденции — от 121 до 143 тысяч в зависимости от формы обучения.

Обучающиеся проходят практику в органах власти Петербурга и Ленобласти, в том числе в администрациях Калининского, Невского и Выборгского районов, Комитете по делам Арктики, районных управлениях МВД, ГСУ СК по Петербургу, Уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН, трудовых инспекциях, адвокатских и нотариальных конторах.

Десятки жалоб — один ответ



Академия посчитала действия окружного суда и его постановление неправомерными. Вуз и его студенты в совокупности отправили десятки обращений и жалоб в разные органы. Не менее 22 поступило в сам окружной суд, но активную реакцию вызвало другое. 8 февраля письмо организации за подписью проректора Чаплыгина поступило в ФСБ России. В нем делался акцент на то, что академия находится в санкционном списке Украины в связи с поддержкой президента Владимира Путина.

Служба безопасности перенаправила это обращение в Совет судей России. Это избираемый орган судейского сообщества, который в том числе следит за порядком внутри него. Обращение попало к члену дисциплинарной комиссии и по совместительству председателю 1-го Западного окружного военного суда Дмитрию Кувшинникову, который дал подробный ответ (имеется в распоряжении «Фонтанки»). Ниже — краткий пересказ.



Основные доводы в жалобах академии и студентов сводились к тому, что судьи рассматривали дело с нарушениями, они «защищают права и интересы Ебралидзе», а студенты академии участвуют в проведении СВО. Заявителям неоднократно отвечали: при рассмотрении дела нарушений не выявлено, но ответы приводили к новым жалобам, содержание которых практически не менялось, поэтому переписку свернули.

Затем Кувшинников переходит на личности, а точнее, на личность Чаплыгина. По оценке члена комиссии, тот, отправив обращение в ФСБ, «явно вышел за пределы полномочий, предоставленных ему ректором», пытался неправомерно воздействовать на суд, оскорбил судей и спекулировал чувствительными для России темами: всенародной поддержкой президента, участием ряда студентов в СВО, санкционной политикой недружественных стран. А кроме того, вовлек во все это студентов. По мнению Кувшинникова, сотрудникам академии недостает «общей и правовой культуры». Жалобу вернули ее же авторам.



От обмена любезностями к проверке

Евгений Чаплыгин написал ответное эмоциональное письмо, в котором заявил, что студенты писали обращения по собственной инициативе, а также попросил показать нормативный акт, запрещающий ему обращаться в ФСБ.

«Как вы можете писать, что академия спекулирует тем, что в отношении академии и ректора приняты санкции президентом Украины? Как можно спекулировать тем, что ты любишь свою страну и поддерживаешь её?» — спрашивал он.

Ответа не последовало, но 3 и 10 июня академию внезапно посетили сотрудники Невской районной прокуратуры. Они планируют проверить информацию о возможных нарушениях закона в широком смысле слова — от соблюдения налогового и природоохранного законодательства до антитеррористической защиты и доступности для маломобильных людей.

«Пусть прокуратура разбирается»



Как сообщили «Фонтанке» в академии со ссылкой на представителя Смольного, инициатором проверки стал Кувшинников. «Фонтанка» обратилась с запросом в Комитет по науке и высшей школе, чтобы подтвердить эту информацию, но ответ пока не получила. Судья сам косвенно подтвердил это в разговоре с «Фонтанкой». Он сообщил, что гневное письмо с требованиями извинений было отправлено ему как председателю 1-го Западного окружного военного суда.



«Как председатель 1-го Западного окружного военного суда я в этой ситуации не действовал и отвечать ему не буду. Поэтому я это письмо просто перенаправил прокурору города, и всё. Он там указывал, что я совершаю неправомерные действия. Ну пусть прокуратура разбирается, правомерно я поступаю, неправомерно. Именно как председатель 1-го Западного окружного суда. В пределах своей компетенции у нас совсем другие вопросы там [рассматриваются]», — пояснил Кувшинников.



Он еще раз подчеркнул свою позицию: в судах должны использоваться только правовые средства защиты. «Обращение в ФСБ, ещё куда-то и так далее — это является не чем иным, как давлением на суд, — считает он. — А студенты, как люди, которые не имеют отношения к спору, вмешиваясь туда, действуют неправовыми средствами, поскольку они направляют внепроцессуальные обращения».



Правда, теперь прокуратуре придется разбираться еще и с ответным заявлением, которое уже успела направить академия. «Несмотря на сотни обращений по факту незаконной деятельности некоторых лиц, прокуратура пришла именно к академии, а не к ним», — возмущается в нем проректор Чаплыгин. В действиях Кувшинникова вуз видит превышение полномочий, омрачение деловой репутации и причинение проректору физических и нравственных страданий.

