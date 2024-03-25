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    11 апреля — круглый стол «Что-то щелкает: почему стоит обратить внимание на проблемы с височно-нижнечелюстным суставом»

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    Два сустава, которые соединяют нижнюю челюсть с височной костью черепа по обе стороны головы, трудятся в нашем организме едва ли не больше других. Каждый раз, когда мы что-то говорим, едим, жуем и глотаем или просто открываем или закрываем рот — они работают. И в норме это не заметно, однако если возникает дифункция, то это сразу слышно — челюсть начинает «щелкать». Около 15% людей в мире страдают от дисфункции ВНЧС, и чаще всего это — женщины. О том, чем опасны проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, и как с ними справиться, поговорим на круглом столе «Фонтанки».

    Вопросы для обсуждения:

    1. Признаки и симптомы дисфункции ВНЧС. Почему возникают проблемы?

    2. В каком случае точно нужно обратиться к врачу? Как диагностируется дисфункция ВНЧС?

    3. К чему могут привести проблемы с ВНЧС? Как это влияет на зубы и другие системы организма?

    4. Лечение ВНЧС: от ношения кап до хирургической операции

    5. Профилактика дисфункции ВНЧС — возможна ли она.

    К участию приглашаются: врачи гнатологи, стоматологи-ортопеды, ортодонты и терапевты.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 11 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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