11 апреля — круглый стол «Что-то щелкает: почему стоит обратить внимание на проблемы с височно-нижнечелюстным суставом»

Два сустава, которые соединяют нижнюю челюсть с височной костью черепа по обе стороны головы, трудятся в нашем организме едва ли не больше других. Каждый раз, когда мы что-то говорим, едим, жуем и глотаем или просто открываем или закрываем рот — они работают. И в норме это не заметно, однако если возникает дифункция, то это сразу слышно — челюсть начинает «щелкать». Около 15% людей в мире страдают от дисфункции ВНЧС, и чаще всего это — женщины. О том, чем опасны проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, и как с ними справиться, поговорим на круглом столе «Фонтанки».

