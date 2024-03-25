11 апреля — круглый стол «Что-то щелкает: почему стоит обратить внимание на проблемы с височно-нижнечелюстным суставом»

Два сустава, которые соединяют нижнюю челюсть с височной костью черепа по обе стороны головы, трудятся в нашем организме едва ли не больше других. Каждый раз, когда мы что-то говорим, едим, жуем и глотаем или просто открываем или закрываем рот — они работают. И в норме это не заметно, однако если возникает дифункция, то это сразу слышно — челюсть начинает «щелкать». Около 15% людей в мире страдают от дисфункции ВНЧС, и чаще всего это — женщины. О том, чем опасны проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, и как с ними справиться, поговорим на круглом столе «Фонтанки».
Вопросы для обсуждения:
1. Признаки и симптомы дисфункции ВНЧС. Почему возникают проблемы?
2. В каком случае точно нужно обратиться к врачу? Как диагностируется дисфункция ВНЧС?
3. К чему могут привести проблемы с ВНЧС? Как это влияет на зубы и другие системы организма?
4. Лечение ВНЧС: от ношения кап до хирургической операции
5. Профилактика дисфункции ВНЧС — возможна ли она.
К участию приглашаются: врачи гнатологи, стоматологи-ортопеды, ортодонты и терапевты.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 11 апреля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru