Петербуржцев научат эльфийской каллиграфии Толкина

Джон Р. Р. Толкин, автор «Властелина колец», был отменным конлангером — так называют людей, конструирующих искусственные языки. У каждого из созданных им двух десятков языков есть своя грамматика и словарный корпус. 22 марта в библиотеке им. Герцена научимся немного писать на эльфийском синдарине. Бесплатно. 12+

«Вот что записано символами Феанора, в соответствии с правилами Белерианда: Врата Дурина, Повелителя Мориа: Молви, друг, и войди…» Эти слова прочитал на арке ворот в гномьи владения волшебник Гэндальф хоббиту Фродо. Тот не понимал по-эльфийски. Впрочем, эльфийских языков и диалектов было больше десятка. Синдарин — один из них, самый распространенный. Корпус эльфийских языков Толкин создавал больше полувека. Часть эльфийских слов (как и гномьих, да и орочьих) прижились в человеческих языках жителей Средиземья. А в Третью Эпоху людям и хоббитам вообще было нетрудно найти общий язык: они говорили на вестроне, всеобщем наречии.

Синдарин, «язык серых эльфов» (которым люди во Вторую эпоху тоже недурно владели), напоминает валлийский. В «Яндекс-Переводчике» можно перевести что-нибудь на эльфийский. А мы 22 марта в библиотеке им. А. И. Герцена ( Новгородская, 27 ) поучимся на нем писать. Проводником в мир эльфийской каллиграфии станет Ирина Цветкова, художник-иллюстратор, преподаватель изобразительного искусства и почитатель вселенной Толкина.

Вход по записи через группу библиотеки во «ВКонтакте» или по телефону 271-37-96. Начало в 18:00.

