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    Петербуржцев научат эльфийской каллиграфии Толкина

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    2 комментария

    Джон Р. Р. Толкин, автор «Властелина колец», был отменным конлангером — так называют людей, конструирующих искусственные языки. У каждого из созданных им двух десятков языков есть своя грамматика и словарный корпус. 22 марта в библиотеке им. Герцена научимся немного писать на эльфийском синдарине. Бесплатно. 12+

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    «Вот что записано символами Феанора, в соответствии с правилами Белерианда: Врата Дурина, Повелителя Мориа: Молви, друг, и войди…» Эти слова прочитал на арке ворот в гномьи владения волшебник Гэндальф хоббиту Фродо. Тот не понимал по-эльфийски. Впрочем, эльфийских языков и диалектов было больше десятка. Синдарин — один из них, самый распространенный. Корпус эльфийских языков Толкин создавал больше полувека. Часть эльфийских слов (как и гномьих, да и орочьих) прижились в человеческих языках жителей Средиземья. А в Третью Эпоху людям и хоббитам вообще было нетрудно найти общий язык: они говорили на вестроне, всеобщем наречии.

    Синдарин, «язык серых эльфов» (которым люди во Вторую эпоху тоже недурно владели), напоминает валлийский. В «Яндекс-Переводчике» можно перевести что-нибудь на эльфийский. А мы 22 марта в библиотеке им. А. И. Герцена (Новгородская, 27) поучимся на нем писать. Проводником в мир эльфийской каллиграфии станет Ирина Цветкова, художник-иллюстратор, преподаватель изобразительного искусства и почитатель вселенной Толкина.

    Вход по записи через группу библиотеки во «ВКонтакте» или по телефону 271-37-96. Начало в 18:00.

    Александра Шеромова

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    Комментарии 2

    Петя Мойкин20 Мар 2024 в 14:07
    Бред какой-то! На родном языке научились бы писать, грамотно.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 13:18
    сумасшедших итак много
    +0−0
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