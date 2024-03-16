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    С избирательного участка в Петербурге мужчину увезли на скорой. Он не выжил

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    84 комментария

    В первый день выборов на избирательный участок на площади Искусств приехала скорая. Пенсионеру стало плохо, он скончался в больнице, выяснила «Фонтанка» 16 марта.

    82-летнему петербуржцу стало плохо на избирательном участке в гимназии в два часа дня. Он был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался.

    В 2016 году погибший принимал участие в праймериз в числе кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга от партии «Единая Россия». В социальных сетях пенсионера — фотографии из музеев и стихи собственного сочинения, которые он оставлял под политическими роликами на YouTube. Так, мужчина писал об американском президенте Джо Байдене, что тот «изболтался в пух и прах», критиковал Лукашенко и ООН.

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    Комментарии 84

    Гость16 Мар 2024 в 17:26
    Какой красивый и поучительный для ЕР пример фото в учебник
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 16:33
    Мы, пенсионеры, выбираем не будущее страны, а всего лишь жизнь России на ближайшие 7 лет.А вот дальше - ваше дело
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 16:10
    Те кому жить и жить на выборы не ходят, в результате их мнение никто не знает и не слышит, а пенсионеры на закате жизни большинством голосов определяют будущее страны.
    +2−0
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