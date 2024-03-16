С избирательного участка в Петербурге мужчину увезли на скорой. Он не выжил

В первый день выборов на избирательный участок на площади Искусств приехала скорая. Пенсионеру стало плохо, он скончался в больнице, выяснила «Фонтанка» 16 марта.

82-летнему петербуржцу стало плохо на избирательном участке в гимназии в два часа дня. Он был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался.



В 2016 году погибший принимал участие в праймериз в числе кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга от партии «Единая Россия». В социальных сетях пенсионера — фотографии из музеев и стихи собственного сочинения, которые он оставлял под политическими роликами на YouTube. Так, мужчина писал об американском президенте Джо Байдене, что тот «изболтался в пух и прах», критиковал Лукашенко и ООН.