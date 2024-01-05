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    СКА набрал ход, но его остановил «Локомотив». Ротенберг пообещал сделать выводы

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    16 комментариев

    СКА набрал ход, но его остановил «Локомотив». Ротенберг пообещал сделать выводы.

    Это был матч за второе место в Западной конференции КХЛ, но СКА не сумел вовремя дожать «Локомотив» и в итоге проиграл. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как СКА прервал серию из четырех побед и впервые за два месяца проиграл дома.

    После провала в первой половине сезона СКА набрал мощный ход. Начиная с 9 ноября, команда Романа Ротенберга победила в 18 матчах из 20-ти, набрав 37 очков из 40 возможных на отрезке. Это позволило армейцам залететь на третью строчку в таблице Западной конференции. А ведь еще недавно казалось, что они будут бороться максимум за седьмое-восьмое места. Но, отдадим должное, главному тренеру удалось за полтора месяца кардинально исправить ситуацию. Система, над которой смеялись, заработала, и теперь СКА выглядит настоящей машиной, которая действительно способна бороться за Кубок Гагарина. А пока в матче с «Локомотивом» Роману Ротенбергу предстояло сразиться за второе место в конференции.

    На счету армейцев перед игрой было четыре победы подряд. Петербуржцы обыграли «Динамо» (3:2), ЦСКА (2:0), «Автомобилист» (4:0) и разгромили «Витязь» (6:1). Неожиданным героем момента стал 19-летний белорусский вратарь Павел Мойсевич. До игры с «Витязем» он выходил только на замены и ни разу не пропускал в КХЛ. Единственная шайба «Витязя» остановила сухую серию Мойсевича на отметке 242:55.

    В истории КХЛ еще не было таких продолжительных серий без голов со старта сезона и карьеры. Никто не делал такое и в регулярке-2023/24. Таким образом, в ротации у СКА теперь четыре вратаря. Помимо Мойсевича, это Никита Серебряков, Артемий Плешков и Юхан Маттссон. В этом Ротенберг остается верным себе: мало вратарей не бывает.

    Впрочем, Мойсевич за отличную игру получил еще один шанс и вышел в стартовом составе в матче против «Локомотива». В первой пятерке сыграли нападающие Александр Галченюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский и защитники Александр Никишин (капитан), Артем Земченок.

    Хоккеисты СКА начали матч чуть активнее. Но первый опасный момент создал «Локомотив». На четвертой минуте случился удачный отскок после выигранного партнером вбрасывания, и Даниил Бут оказался один на один перед Мойсевичем, но переиграть вратаря СКА не смог.

    Тем не менее давление армейцев только нарастало. В итоге на 10-й минуте их настойчивость вылилась в гол. Арсений Грицюк справа по бортику прокинул шайбу из своей зоны, организовав быструю атаку СКА. Рендулич ворвался в зону соперника, прострелил в центр, и Бардаков из-под Береглазова точно бросил в дальний угол.

    Под конец периода у петербургской команды было два удаления подряд, но гостям из Ярославля не удалось реализовать численное преимущество. Второй период также начался с удаления и вновь бригады меньшинства у СКА действовали максимально надежно. В середине игрового отрезка армейцы мощно навалились на ворота «Локомотива», буквально прижав тех к воротам. На протяжении нескольких минут обстреливали подопечные Ротенберга голкипера «Локомотива» Даниила Исаева, но шайба упорно не желала заходить в ворота. В итоге запал к концу периода немного иссяк, и тут же «Локомотив» наказал за это. На 38 минуте Артур Каюмов справа в углу здорово развернулся и отдал к лицевому бортику на Максима Берёзкина. Сам Артур рванул в сторону пятачка, где получил ответную передачу и переиграл Мойсевича.

    Третий период опять начался с удаления у СКА: четыре минуты штрафа получил Никита Камалов за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Армейцы с Невы долго отбивались, но когда штрафное время почти истекло, все же дрогнули и пропустили. На 45 минуте «Локомотив» долго комбинировал в зоне хозяев льда. В итоге Александр Полунин бросил по воротам из-под защитника, Мойсевич отбил, но Иванов сыграл на подборе, на пятачке объехал голкипера и беспрепятственно закатил шайбу в ворота.

    На 48 минуте СКА получил свой первый шанс в матче сыграть в большинстве, но реализовать численное преимущество не удалось. За две минуты до конца игры Роман Ротенберг поменял вратаря на шестого полевого игрока в надежде спасти игру. Петербуржцы много бросали, но до гола дело так и не дошло. Итог — поражение СКА со счетом 1:2. Победная серия прервалась, второе место в Западной конференции так и осталось за «Локомотивом».

    «Ожидали такой игры уровня плей-офф. Хорошее начало для нас, полностью контролировали ход игры, делали наложение во втором периоде — лучшее наложение в сезоне. Всё получалось, но где-то не реализовали моменты, а потом подвела дисциплина. Над этим будем работать. У нас каждая игра за первое место, тем интересней. Продолжаем работать, сделаем выводы, уберём удаления, вернёмся сильнее. На следующий матч «Магнитка» прилетает, будем готовиться серьёзно. Будут изменения в составе, будут сделаны выводы», — пообещал после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

    Матч против лидирующего в Восточной конференции магнитогорского «Металлурга» пройдет 7 января в Петербурге. Начало в 17:00.

    Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 16

    Гость05 Янв 2024 в 21:45
    Рома ты зачем усы сбрил?
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