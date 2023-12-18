Малый бизнес: с чем приходится справляться предпринимателям в Петербурге

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В Петербурге за год стало на 9 тысяч больше малых и средний предприятий. Главные препятствия для развития — высокие ставки по кредитам, а самые популярные меры поддержки — финансовые, в виде субсидий на те же самые кредиты. О том, как прошел год для малого и среднего бизнеса, и какие финансовые инструменты тот использует, рассказали эксперты на круглом столе «Фонтанки».

В декабре 2023 года, согласно реестру МСП, в Санкт-Петербурге работает 366 586 организаций и ИП, что почти на 9 тысяч больше, чем в январе 2023 года (357 647), рассказал Валерий Калугин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.



— Уходящий год не стал простым для всех компаний — малого, среднего и крупного бизнеса, — отметил он. — Но большинство предприятий удержались на плаву, приспособились к работе в условиях санкционного давления и нацелены на развитие и поиск новых рынков.



По словам Валерия Калугина, пока не наблюдается значительного роста средних предприятий: если в начале года их было 1391 (8 ИП), то сейчас 1418 (11 ИП).

Одним из ключевых факторов, мешающих развитию, стали высокие кредитные ставки, добавил он. Именно поэтому наиболее эффективными и востребованными мерами поддержки для предприятий МСП были финансовые.

— Это, в первую очередь, возможность получения кредитов под льготные проценты, которые выдаются через Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, — говорит Валерий Калугин. — Кроме того, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле выдает компаниям МСП субсидии, компенсирующие затраты, которые связаны с транспортировкой несырьевой, неэнергетической продукции, а также субсидии на внесение лизинговых платежей.

Среди федеральных мер поддержки руководители компаний традиционно называют мораторий на проверки, который, как известно, продлен и на следующий, 2024 год.

Считаные проценты Главным изменением в структуре льготного кредитования малого бизнеса стало разделение микрофинансовой и гарантийной деятельности в Фонде в связи с изменениями в законодательстве.

— С 1 июля 2023 года Фонд передал функции государственной микрофинансовой организации НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания», — рассказала Александра Питкянен, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. — Оба Фонда являются частью инфраструктуры «Мой бизнес» и участниками национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».



По ее словам, по-прежнему востребована программа предоставления субъектам МСП поручительств по ĸредитам и банĸовсĸим гарантиям в размере до 100 млн рублей и до 50% от размера кредита при наличии собственного обеспечения не менее 30% от суммы обязательств. — В 2023 году особая роль отводилась помощи самозанятым и начинающим предпринимателям, — добавила Александра Питкянен. — Начинающие субъекты МСП могут рассчитывать на средства до 1 млн рублей под поручительство, а от 1 до 5 млн рублей — под залог имущества. Займы предоставляются на срок до 24 месяцев под 3–5% годовых в зависимости от вида деятельности. А самозанятые граждане могут получить беззалоговый займ в размере до 500 тыс. рублей на срок до 24 месяцев под 3% годовых.



Она рассказала, что предварительные итоги 2023 года превышают показатели прошлого года по количеству обращений за помощью: спрос на поручительства превышен более чем на 30%, на льготное финансирование — на 32%.

За 11 месяцев 2023-го Фонд предоставил около 560 поручительств на общую сумму 8,3 млрд рублей, а объем обеспеченного финансирования достиг 19,4 млрд рублей, — это в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде 2022-го. По программе микрофинансирования выдано 655 займов общим размером более 1,5 млрд рублей, при этом количество заключенных договоров выросло на 55%.



Минимальный аванс на максимальный срок Еще один финансовый инструмент, востребованный в том числе и у малого бизнеса, — это лизинг.

— Наша статистика показывает, что большинство клиентских сегментов увеличили активность в лизинге в первые 9 месяцев 2023 года, — рассказал руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» компании ООО «Балтийский лизинг» Алексей Мятлик. — Лизинговые инструменты продолжают оставаться востребованными. И для того, чтобы оставаться в тренде мы стараемся удовлетворять один из самых популярных запросов — финансировать сделки с минимальным авансом и на максимальный срок с минимальным пакетом документов.



Он отметил, ссылаясь на данные «Эксперт РА», что объем нового бизнеса лизингового рынка России в первом полугодии 2023 года составил 1,49 трлн рублей, показав почти двукратный рост относительно низкой базы аналогичного периода 2022-го. Причины последнего всем понятны — уход ряда крупных иностранных производителей машин и оборудования из России. Зато в текущем году клиенты дивизиона уже могут выбирать и транспорт, и спецтехнику, и оборудование, поставляемые в том числе из дружественных стран Восточной Азии и соответствующие всем требования — от цены до гарантийного обслуживания.



— По итогу 9 месяцев «Балтийский лизинг» фиксирует рост, при этом для корректности мы сравниваем результаты и с непростым 2022 годом, и с рекордным 2021-м, — добавил Алексей Мятлик. Так, объем нового бизнеса компании в январе-сентябре 2023 года составил 111,3 млрд рублей, в тот же период 2022 года — 70,4 млрд, в аналогичный период 2021 года — 66,1 млрд. За 9 месяцев 2023 года было заключено 23,2 тыс. новых договоров лизинга, в тот же период 2022 года — 15,8 тыс., в аналогичный период 2021 года — 19,3 тыс. договоров.

Есть доход — нет налога В Петербурге растет количество самозанятых — их число уже превысило 540 тыс. человек. Как отметила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова, сейчас высок спрос на самозанятых и среди работодателей.

— Деловые отношения с плательщиком налога на профессиональный доход (т.е. самозанятым) стали предпочтительней трудовых отношений с работниками, нанятыми по гражданско-правовым договорам, поскольку самозанятому выплачивается только вознаграждение, нет никаких обязательных взносов, — пояснила она. — Самозанятый может добровольно оплачивать пенсионное страхование, а может не оплачивать.



Еще одна сторона этой «медали» в следующем: поскольку самозанятые самостоятельно платят налоги, для работодателя утрачивают смысл «теневые» и «серые» схемы оплаты труда.

— Обязательные страховые взносы за работников выплачивает работодатель как налоговый агент, — объясняет Наталия Астахова. — Фактически он считает эти деньги своими, для него уплата страховых взносов — потеря прибыли. Вот работодатели и прибегают к разным уловкам, чтобы сэкономить на обязательных платежах. Такая экономия лишает работника социальных льгот и гарантий: расчет пенсии, больничного листа, налоговых вычетов на лечение, обучение, приобретение жилья производится только по белой заработной плате.



Петербургский бюджет, по самым скромным оценкам, недополучает не меньше 3 млрд рублей налогов на доходы физических лиц в год из-за теневой занятости. Кроме того, траты бюджета на обязательное медицинское страхование якобы безработных (а на самом деле занятых в теневом секторе) достигают 5 млрд рублей.



Наталия Астахова рассказала, что в борьбе с черными и серыми зарплатами комитет финансов Смольного делает акцент на два инструмента: повышение минимальной зарплаты и недопущение недобросовестных, по мнению чиновников, компаний к госзакупкам и госпреференциям.

— С 1 ноября 2023 года минимальная заработная плата в Петербурге по трехстороннему соглашению между работодателями, профсоюзами и городским правительством повышена с 23,5 тысячи рублей до 25 тысяч, — добавила Астахова.