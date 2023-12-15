Ловим сигналы ЦБ. Что будет с ключевой ставкой, экономикой России и ипотекой в 2024 году

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться





Банк России провел последнее в уходящем году заседание совета директоров по вопросу изменения ключевой ставки. На нем председатель ЦБ Эльвира Набиуллина дала надежду на снижение показателя. «Фонтанка» выделила главное и рассказывает, на что стоит обратить особое внимание, чтобы понимать, в какой экономической реальности мы будем жить в следующем году.



Инфляция и ключевая ставка Текущая инфляция остается на высоком уровне. Основной рост цен сейчас происходит в компонентах потребительской корзины, которые слабо зависят от курса. Так, например, за последние три месяца услуги, за исключением услуг ЖКХ, выросли более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это влияет высокий внутренний спрос, который подпитывается высокими инфляционными ожиданиями граждан и бизнеса, ценовые ожидания которого уже несколько месяцев находятся на максимальных уровнях.



ЦБ ожидает, что по итогам 2023 года инфляция сложится вблизи верхней границы его прогнозного диапазона 7,0–7,5% . Прогноз на следующий год регулятор менять не стал. Рост цен в следующем году ожидается на уровне 4,0–4,5% . При этом наблюдаемые регулятором риски «смещены в сторону проинфляционный». Это значит, что больший риск связан с тем, что инфляция уйдет вверх, чем вниз.



«Учитывая текущий уровень ценового давления, для достижения цели в следующем году нам может потребоваться длительный период высоких ставок», — предупредила Набиуллина на традиционной пресс-конференции по итогам решения по ключевой ставке. 15 декабря регулятор повысил ее с 15% до 16% . Возможно, повысит еще. Но в целом цикл повышения ставок, который длится уже полгода (за это время ставка увеличилась с 7,5% до 16% ), близок к завершению.

«Если исходить из нашего базового сценария, наверное, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом всё будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. И конкретно решение по ставкам мы будем принимать исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза», — сказала председатель ЦБ.



Она отметила, что рынки не ожидают слишком резкого снижения ключевой ставки, а какой будет траектория — будет также зависеть от актуальных данных.

Что с экономикой Рост ВВП в 2023 году сложится существенно выше октябрьского прогноза регулятора и превысит 3% . На 2024 год ЦБ закладывает 0,5%-1,5% роста.

По словам Набиуллиной, российская экономика работает на полную мощность. Ее объективные возможности определяются трудовыми ресурсами, которых не хватает, особенно в обрабатывающих отраслях промышленности. Безработица снова обновила исторический минимум, но предприятиям от этого не легче.



«Если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы. Представьте, что экономика — это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задана конструкция автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать возможно будем быстро, но недолго», — привела она пример.

ЦБ видит первые признаки замедления кредитования бизнеса, но оно всё еще растет рекордно высокими темпами. Компании активно берут займы, а это тоже разгоняет инфляцию.



Ипотека На ипотечном рынке регулятор всё еще видит признаки «перегрева». Один из таких признаков — разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье в России. Он составил уже 42% . Есть регионы, где этот показатель больше и где меньше, но, как бы то ни было, до широкомасштабного введения льготных ипотечных программ он в среднем составлял 10% . ЦБ считает, что рынку требуется охлаждение, и поэтому поддерживает меры правительства по увеличению первоначального взноса по льготным программам с 20% до 30% , снижению предельного размера субсидий на льготную ипотеку и сокращению максимального размера кредита для Москвы, Петербурга и соответствующих столицам областей c 12 до 6 млн рублей. Через несколько часов после заявления ЦБ правительство повысило размер первоначального взноса до 30 процентов и снизило лимит до 6 миллионов.



«На наш взгляд, это приведет к некоторому охлаждению ипотеки, но основной эффект в целом на портфель ипотеки будут оказывать повышение ключевой ставки. <...> Также влияние оказывают наши макропруденциальные меры, которые, кстати, с 1 января еще дополнительно будут ужесточены, и об этом было объявлено», — сообщила Набиуллина.



Возможны побочные эффекты ужесточения условий выдачи льготной ипотеки. Люди, которым не хватает денег на первоначальный взнос, будут брать потребительские кредиты. В прошлом году доля заемщиков, которые за 100 дней до ипотечного кредита взяли потребительский, составляла 4,8% , сейчас — 6,4% . Рост есть, но незначительный, по оценке ЦБ. «Мы будем этот показатель мониторить и работать с банками, чтобы они адекватно оценивали источники первоначального взноса», — пообещала председатель.



Планы на 2024 год

Основная задача ЦБ на следующий год — вернуть инфляцию к цели. Также регулятор продолжит все программы, связанные с развитием различных направлений, в частности, пилот цифрового рубля. В 2024 году его планируют расширять. Уже выстроилась очередь из желающих поучаствовать в проекте, отметила Набиуллина.

Также важными задачами регулятора станут стимулирование публичных размещений (IPO) на фондовом рынке, развитие и поддержание системы международных расчетов. С начала года в структуре экспортных и импортных операций доля «токсичных» валют упала примерно с 50% до 25% . Растут доли юаня и рубля.

ЦБ готовит иски по возврату замороженных золото-валютных резервов. С этим есть определенные сложности, но «проработка этого вопроса ведется».

В случае поддержания цены на нефть на текущем уровне, вероятнее всего, ЦБ будет продавать валюту в 2024 году, чем поддержит курс национальной валюты. Интервенции в юанях возможны, если они понадобятся.



Что говорят эксперты Помимо сохраняющегося высокого внутреннего спроса, темпов роста кредитования, инфляционного давления и превышающих ожидания ЦБ темпов роста экономики аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева советует обратить особое внимание на внешнюю торговлю. Импорт сжимается, экспорт сокращается из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков энергоносителей. Изменения этих показателей влияют на курс рубля.

«Помимо этого, Банк России дал понять, что для достижения цели по возвращению инфляции к 4% потребуется длительное поддержание жесткой монетарной политики. Учитывая тот факт, что уже предпринятые регулятором меры не оказали ожидаемого эффекта на охлаждение экономики, то текущий уровень ключевой ставки может быть отнюдь не пиковым, а смягчение денежно-кредитного курса может наступить позднее, чем предполагалось ранее», — отмечает аналитик.



Наталия Пырьева полагает, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора в первой половине 2024 года отразится в снижении внутреннего спроса под воздействием высоких цен, которые отмечают и производители, и потребители, что приведет к замедлению покупательской способности и отразится на производительности предприятий. Из-за высоких ставок кредитование замедлится, люди будут откладывать дорогостоящие покупки и переводить деньги на депозиты, что тоже сыграет в пользу крепкого рубля.

Алексей Михеев, инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» предполагает, что сегодняшнее повышение «ключа» всё же последнее в цикле. «Однако, если экономическая активность и инфляция продолжат удивлять, ЦБ РФ может повысить ставку и до 17% . В любом случае мы ожидаем, что высокие уровни ключевой ставки сохранятся надолго, а ЦБ начнет снижать ставку не раньше второго полугодия следующего года», — сообщил он.



Эксперт добавил, что сегодняшнее решение никак не должно было повлиять на курс рубля, потому что в нем уже были заложены соответствующие ожидания. По итогам торгов на Мосбирже доллар подорожал на 0,45% — по сути, на копейки, — до 90,28 рубля, курс евро — снизился на 0,18% , до 98,63 рубля. Зато рынок выдохнул: «Слава богу, не 17% ». Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 0,83% , РТС — на 0,49% .

А вот все, кто заинтересован в ипотеке, оптимизмом после сегодняшнего похвастаться не могут. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК « А101 » Рустам Азизов прогнозирует, что теперь рыночные ипотечные ставки могут выйти на средний уровень в 18–19% .



«Но куда более актуальным является вопрос о будущем льготной ипотеки. При росте ключевой ставки государство вынуждено выделять больше денег для сохранения ставки по ипотеке с господдержкой на прежнем уровне для каждого заемщика, что едва ли можно назвать оптимальным решением», — отмечает он.

По оценке эксперта, изменение правительством условий выдачи льготной ипотеки повлияет на спрос во всей стране в том смысле, что многим потенциальным покупателям придется отложить покупку и продолжать копить на возросший первый взнос или пересмотреть свои возможности по обслуживанию ипотечного займа с учетом выросших ставок. Что касается петербуржцев и москвичей — для них выбор доступного жилья значительно ограничится.

«Особенно это касается тех, кто хочет купить просторную квартиру для большой семьи. По сути, единственным выбором для них могут остаться только проекты стандарт-класса, расположенные не в самой оптимальной локации с точки зрения магистральных сетей транспортной инфраструктуры», — говорит Рустам Азизов.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

