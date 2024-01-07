«Не нужно расслабляться». Эксперты рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году

Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Банк России в конце 2023 года поднял ключевую ставку до 16% и дал понять, что может поднять ее снова, если инфляция и дальше будет оставаться высокой. Хотя, по оценке председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, этот цикл близится к концу, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4% , регулятору может «потребоваться длительный период высоких ставок». Эксперты рассказали, насколько длительный.



Ключевая ставка — главный инструмент денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. От нее зависит стоимость заемных денег и проценты по вкладам, поведение потребителей и бизнеса. Цикл повышения ключевой ставки начался в июле, почти за полгода показатель поднялся с 7,5% до 16% . Эффект от решений регулятора переносится на экономику не сразу, а через 3–6 кварталов. С первого шага на повышение прошло почти два квартала, значит скоро эффект ужесточения денежно-кредитной политики проявится более очевидно.



По мнению большинства аналитиков, опрошенных «Фонтанкой», первый квартал нам точно предстоит жить с высокой ключевой ставкой. При благоприятном развитии событий снижение может начаться со второго квартала или второго полугодия. К каким значениям? Здесь ожидания экспертов расходятся.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», считает, что пик денежно-кредитной политики уже достигнут. Повышение ставки до 16% и было ее экстремумом. По мнению аналитика, на этом уровне показатель может оставаться до полугода, смягчение может начаться к концу второго квартала.



«Ближайший ориентир снижения ставки при сдувании "кредитного пузыря" и нормализации на рынке труда — 13% . Но если инфляция будет замедляться быстрее, таргет 4% будет приближаться, а рубль будет относительно стабилен при долларе ниже 90, то позитивные экономические вводные к концу года могут подтолкнуть ЦБ к решению о необходимости снижения ставки и до 10% », — прогнозирует он.

«При прогнозировании ключевой ставки мы опираемся на среднесрочный прогноз Банка России, где средняя ключевая ставка на 2024 год указана в диапазоне 12,5–14,5% . Исходя из этого прогноза можно выдвинуть предположение о пике ключевой ставки в I квартале 2024 года и постепенном возврате к смягчению ДКП во II квартале 2024 года. Опираясь на тот же прогноз, ближе к концу года ставка может оказаться на уровне около 11% », — считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.



Если инфляция и кредитование замедлятся и новых шоков для экономики не произойдет, ЦБ может начать снижение ставки в первом полугодии, рассуждает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Тогда на конец года ставка может опуститься на уровень 10–11% . Если же рост цен будет снижаться медленно, ключевая ставка может оставаться на уровне 16% до середины года и даже дольше, прогнозирует эксперт.



«Инфляция в 2024 году будет снижаться до 4–4,5% за счет влияния уже принятых решений по монетарной политике: спрос будет приведен в соответствие с возможностями предложения, — отмечает Беленькая. — Но риски отклонения инфляции от прогноза вверх гораздо выше, чем вниз. Наш прогноз по инфляции на конец 2023 года года чуть выше [верхней границы прогноза ЦБ в] 7,5% , а на конец 2024 года — около 5% ». Сам ЦБ не стал менять прогноз по инфляции на 2024 год и оставил его на уровне 4–4,5% .



«Я очень надеюсь, что Центральный банк вышел на пиковое значение, и что если ключевая ставка удержится в течение ближайших двух кварталов, то мы увидим где-то через полгода достаточно серьезное снижение инфляции», — говорит экономист Никита Масленников. Он, как и многие эксперты, ожидает плавного снижения ставки со второго полугодия 2024 года.

«Не слишком сильно. Я думаю, что она окажется около 14% , но это тоже уже неплохо. Может быть, меньше — всё будет зависеть от того, как будет складываться эта ситуация с инфляционным давлением и что у нас покажет динамика курса рубля», — отмечает он.



По словам Масленникова, реальный эффективный курс рубля за ноябрь вырос больше чем на 6% , за счет чего удалось отыграть значительную часть потерь года, поскольку в начале ноября снижение курса составляло около 30% .

«Эффект переноса ослабления курса рубля практически исчерпан на сегодняшний день, но это не означает, что нам нужно расслабляться. Важно избежать сильной курсовой волатильности. Пусть он будет даже в коридоре 85–90 [рублей за доллар], как сейчас, тем не менее это уже стабилизация ожиданий бизнеса и населения, но не влияет в данном случае на динамику инфляции. А если он опять резко ослабляется, откатывается до 95, тогда Центральный банк вынужден будет либо повышать ставку, либо сохранять ее на нынешних значениях более продолжительное время. Но всё это классическая иллюстрация к тому, что экономическая политика, особенно денежно-кредитная политика, это всегда искусство», — считает Масленников.



Наибольший эффект уже принятых ранее решений ЦБ мы можем увидеть ближе к лету, отмечает Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям инвестиционной компании General Invest. «В этом контексте особое значение приобретает ситуация на рынке труда, который является важным источником проинфляционных рисков и слабо поддается влиянию монетарных мер, — говорит она. — Мы ожидаем, что в базовом сценарии ЦБ сможет начать снижение ставки в 3 квартале 2024 года, а в случае негативного развития событий снижение может быть отложено до 4 квартала 2024 года. Ставку на конец года в базовом сценарии ожидаем на уровне 11% ».

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова склоняется к тому, что на следующем, опорном заседании совета директоров ЦБ по ставке 16 февраля, показатель сохранят на прежнем уровне.



«Я жду, что она либо останется на текущем уровне, либо, может быть, будет немножко повыше в первом полугодии, а с лета я жду ее снижения, до 12% на конец года. Снижение будет зависеть от масштаба бюджетного стимулирования. То есть от того, уложится ли Минфин в текущий план расходов или будет дополнительное повышение расходов бюджета», — сообщила она «Фонтанке».

ЦБ не раз говорил, что жесткая денежно-кредитная политика соответствует мягкой бюджетной, и наоборот. Например, по оценке Минфина, бюджетный импульс в 2023 году должен стать рекордным с 2018 года и составить 5% ВВП. Никита Масленников по просьбе «Фонтанки» оценил роль в инфляции генерируемого государством спроса и бюджетного импульса, то есть выделяемых из федерального бюджета денег для стимулирования экономики. По его словам, она снижается.



«Сейчас бюджетная эмиссия будет достаточно сдержанной. За 11 месяцев у нас дефицит бюджета 0,5% ВВП, с предельно допустимым до 1% в 2023 году. Я думаю, что мы в этом интервале и удержимся, — прогнозирует он. — 2024-й год , с точки зрения бюджетного стимула, будет ниже 2023-го . <...> Сокращение бюджетного стимула означает, что роль бюджета в генерировании инфляции снижается».



Как отмечал ЦБ, в 2023 году цены росли ускоренными темпами из-за высокого потребительского спроса, опережающего возможности расширения предложения. Оно упирается в свой объективный потолок из-за кадрового дефицита. Чтобы привлечь тех немногих соискателей, которые выходят на рынок в условиях рекордно низкой безработицы, работодатели повышают зарплаты, что способствует еще большему росту инфляции. Спрос подстегнула и льготная ипотека, условия которой, к слову, правительство существенно ужесточило в конце 2023 года.

