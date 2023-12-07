Минфин предложил увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Минфин внес в правительство предложение поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%. Ранее эта информация уже появлялась в СМИ, но 7 декабря в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» журналистам ее подтвердил министр финансов Антон Силуанов.
«Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению, с тем, чтобы не было "пузырей"», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что ведомство должно принимать взвешенные решения, чтобы рынок развивался, но без волатильности. Предложение повысить первоначальный взнос призвано стабилизировать ситуацию.
Ранее о том, что Минфин подготовил и внес в правительство проект постановления об увеличении первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%, сообщал со ссылкой на источник «Интерфакс». Если предложение будет одобрено, это станет вторым повышением первоначального взноса по данному виду ипотечных программ за год. В сентябре его уже повысили с 15 до 20% от цены договора, но это не дало существенного эффекта. Люди стали активнее брать льготные кредиты на жилье на фоне увеличения ключевой ставки и удорожания ипотеки по рыночным ставкам.
Также в документе содержатся изменения, которые повышают адресность льготных жилищных займов. В частности, предлагается ограничить предельную долговую нагрузку заемщика лимитом в 50%, ввести требования к уровню дохода граждан, которые могут брать льготные кредиты, а также сократить максимальный размер кредита для Москвы, Петербурга и соответствующих столицам областей c 12 до 6 млн рублей.
В то же время Банк России в опубликованном 7 декабря докладе «Региональная экономика» сообщает, что в октябре — ноябре активность покупателей на рынке жилой недвижимости Северо-Запада снизилась из-за повышенного спроса в предыдущие месяцы. «При этом программы льготной ипотеки остаются основным драйвером спроса на недвижимость», — отмечает регулятор.