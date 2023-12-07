Минфин предложил увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Минфин внес в правительство предложение поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%. Ранее эта информация уже появлялась в СМИ, но 7 декабря в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» журналистам ее подтвердил министр финансов Антон Силуанов.



«Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению, с тем, чтобы не было "пузырей"», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что ведомство должно принимать взвешенные решения, чтобы рынок развивался, но без волатильности. Предложение повысить первоначальный взнос призвано стабилизировать ситуацию.