Эксперты рассказали, насколько ЦБ поднимет ставку в пятницу

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Банк России, вероятнее всего, поднимет ключевую ставку до 16% на заседании в пятницу, 15 декабря, считают опрошенные «Фонтанкой» аналитики. Однако они не исключают и более радикального шага на повышение — до 17%. Инфляция все-таки складывается выше прогнозов регулятора.



«У Банка России есть все аргументы в пользу дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики: инфляция по-прежнему выше его прогнозов, инфляционные ожидания населения растут, кредитная активность остается высокой и усилились внешние риски для российской экономики, — отмечает брокер «Сбер Инвестиций» в своем телеграм-канале 12 декабря. — В этих условиях Банк России 15 декабря, скорее всего, поднимет ставку до 16%, но не исключен и октябрьский сценарий повышения сразу на 200 б. п. ».



Канал прикрепил к посту опрос для подписчиков об их ожиданиях от решения регулятора. В нем приняли участие более 5 тысяч пользователей. 42% из них проголосовали за повышение ставки на 100 б. п. , с 15 до 16%. Повышение более чем на 100 б. п. — второй по популярности ответ. Такого исхода ждут 27% участников. Сохранения ставки на прежнем уровне ожидают 13%, еще меньше — повышения до промежуточных значений, на 50 или 75 б. п.



В конце ноября, когда инфляция уже приближалась к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ на конец года, эксперты говорили, что видят два основных варианта дальнейших действий регулятора: сохранение ставки и ее повышение до 16%. Аналитики, в частности, говорили, что ЦБ будет принимать решение исходя из актуальных данных, в том числе изучив данные Росстата о том, что происходит с ценами. 29 ноября годовая инфляция превысила верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ в 7,5%, а через полторы недели статистическое ведомство опубликовало данные по инфляции в ноябре. Темпы роста цен за месяц ускорились до 1,11%. Это самый высокий показатель с начала года. Наибольший вклад внесло продовольствие — огурцы, помидоры и пресловутые яйца, удорожание в последнее время приобрело масштабы общероссийской проблемы.



Теперь чаша весов, кажется, окончательно перевесила в пользу 16%.

«Мы ждем, что на заседании в пятницу ЦБ повысит ключевую ставку еще на 100 б. п. , до 16%, — сообщил «Фонтанке» Алексей Корнев, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал». — Инфляция по-прежнему остается высокой, поэтому логично ждать еще дальнейшего ужесточения монетарной политики. Так, по данным ЦБ, инфляция по итогам ноября составила 10,6% (сезонно сглаженные темпы в пересчете на год). Если же взять цифры за последние три месяца, то в пересчете на год инфляция превышает 11%. Хотя стоит отметить, что, судя по последним недельным данным Росстата, в начале декабря рост цен стал замедляться. Посмотрим, насколько устойчивым окажется это замедление».



По его словам, рынок практически не сомневается в повышении ставки, вопрос лишь в том, насколько агрессивным окажется шаг. Эксперт предполагает, что реакция инвесторов на решение ЦБ будет сдержанной как в длинных, так и в коротких облигациях, хотя доходности последних могут немного подрасти.

Ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских также указывает на снижение недельной инфляции в начале декабря и отмечает, что по итогам ноября инфляция составила 7,5% вместо консенсус-прогноза 7,6%. Однако к концу года может вырасти кредитование, как граждан (в преддверии Нового года), так и компаний.



«Текущая экономическая ситуация позволяет Банку России продолжить цикл ужесточения ДКП. По данным опережающего индикатора PMI производственного сектора, ожидания бизнеса в ноябре остались на уровне октября в 53,8 пункта. Более того, корпоративное кредитование продолжило расти в октябре, прибавив 2,3% против сентябрьских 2%. Рост темпов на треть был обеспечен производителями крабов, однако в декабре происходят повышенные траты госбюджета, что может поддержать темпы корпоративного кредитования в декабре и предоставить возможность регулятору поднять ставку еще на 1 процентный пункт», — говорит эксперт.



Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов также ожидает повышения ставки до 16% и в качестве главных причин называет движение инфляции и ВВП выше прогнозного коридора ЦБ, очерченного на предыдущем заседании 27 октября. По прогнозу эксперта, инфляция по итогам 2023 года составит 7,6%, рост ВВП — 3,1%, но текущий цикл повышения ставки приведет к замедлению роста экономики в следующем году до 1%.



«Повышение ставки в этот раз — как и прошлые — для граждан и бизнеса найдет отражение в росте доходностей депозитных вкладов и стоимости кредитных ресурсов. ЦБ повышает ставку с целью снижения общего спроса через большую норму сбережений (более выгодные депозиты) и меньшую возможность финансировать потребление за счет кредитов (более дорогие кредиты). Более дорогие кредиты также способствуют замедлению экономической деятельности предприятий, так как удорожают стоимость инвестиций», — отмечает Анатолий Трифонов.



А пока что граждане и компании более охотно берут кредиты, чем сберегают, ведь лучше, чтобы инфляция обесценила долг, чем собственные накопления. ЦБ старается изменить эту ситуацию: сделать вклады и депозиты более выгодными и затормозить кредитование, чтобы новые займы не разгоняли инфляцию.



«Дискуссия в экономических и финансовых кругах обостряется, и некоторые аналитики ухудшают свои прогнозы относительно ставки Банка России, — констатирует Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’. — На мой взгляд, ЦБ пойдет на более сильное ужесточение и поднимет ставку сразу на 2 б. п . Инфляцию обуздать не удается, следует принимать более существенные меры».

При этом он считает, что вероятность возвращения к критическому уровню ставки, 20%, крайне мала. «Скорее всего, повышение до 17% станет наихудшим прогнозом из всех возможных», — добавляет он.



В опросе крупного финансового телеграм-канала MMI большинство читателей (64% из 22,6 тысячи пользователей) проголосовали за повышение ставки до 16%. Примерно равное количество участников ожидают сохранения ставки и ее повышения до 17%, небольшой перевес сложился в пользу вторых. В опросе авторов финансово-экономических каналов с развернутыми ответами Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ Cbonds, отметил, что рынок считает возможным повышение ставки до 17%, но ему такой сценарий кажется «менее вероятным и более экстремальным».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

