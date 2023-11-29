Годовая инфляция в России превысила 7,5%. Подвели цены на яйца и авиабилеты

Инфляция в России за период с 21 по 27 ноября ускорилась до 0,3% после 0,2% неделей ранее. При этом годовые темпы роста цен за указанный период выросли с 7,28% до 7,54%. Показатель превысил прогноз ЦБ по инфляции на конец 2023 года (7–7,5% годовых).



Как следует из опубликованного 29 ноября обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации и данных Росстата, на неделе ускорился рост цен на огурцы и авиабилеты. Также продолжают дорожать куриные яйца, несмотря на регулирование ценообразования.

Так, плодоовощи в целом подорожали на 1,9%. Рост цен на огурцы ускорился до 9,7% после 7% неделей ранее, а на помидоры, наоборот, — замедлился, до 1,4% после 3,4%. Среди остальных продуктов высокими темпами все еще продолжают дорожать яйца. Цены на них за неделю выросли на 4,4%. На прошлой неделе рост составлял 4,5%.