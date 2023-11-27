«Инфляцию пока обуздать не удается». Сохранит или поднимет ЦБ ключевую ставку в декабре

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Годовая инфляция к 20 ноября составила 7,28%, все больше приближаясь к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ в 7–7,5% на конец 2023 года. На пресс-конференции, посвященной увеличению ключевой ставки до 15% в конце октября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина дала понять, что регулятор повысит ставку снова, если не увидит «признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий». Чем ближе к дню икс, тем увереннее опрошенные «Фонтанкой» эксперты видят два основных варианта развития событий — сохранение ставки и повышение ее до 16%. Пока они представляются одинаково возможными.



Все еще высокая инфляция

После резкого скачка в конце октября — начале ноября инфляция снижается вторую неделю подряд. По данным Росстата, за период с 14 по 20 ноября рост цен составил 0,2%. Высокие темпы роста показывают цены на огурцы, помидоры и яйца. Насколько оправдано удорожание последних, на позапрошлой неделе взялась проверять Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Снижение инфляции вторую неделю подряд служит фактором за сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. При этом он отмечает, что гораздо большее воздействие на решение ЦБ окажут данные по инфляции в ноябре, публикация которых запланирована на 8 декабря. Также он обращает внимание на инфляционные ожидания населения. В ноябре, по данным ЦБ, они подскочили на 1 процентный пункт, до 12,2%, что, по мнению аналитика, служит фактором за повышение ключевой ставки.



«Из-за уже накопленного с начала месяца роста цен (0,8%) инфляция в ноябре может ускориться по отношению к октябрю и составить около 1% (м/м). Что касается ускорения годовой инфляции, оно было ожидаемо с учетом эффекта базы, но оценка инфляции по итогам года вновь приближается к верхней границе уже обновленного в октябре прогнозного диапазона Банка России (7–7,5%)», — говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

По ее мнению, пока ситуация выглядит неоднозначно. В пользу повышения ключевой ставки говорит ожидаемо высокая инфляция в ноября, неожиданный скачок инфляционных ожиданий, все еще высокие темпы роста ипотечного кредитования и отсутствие замедления роста в кредитовании корпоративном.



Несмотря на продолжительное ужесточение денежно-кредитной политики, по данным ЦБ, корпоративное кредитование в октябре выросло на 2,3% после 2% в сентябре. Сам регулятор предположил, что это связано с ожиданиями компаний относительно возможного ужесточения условий в дальнейшем. Также он обращает внимание на то, что около трети прироста корпоративного портфеля пришлось на компании, занимающиеся добычей крабов, поскольку именно в октябре были проведены аукционы в рамках второго этапа продажи квот на вылов. То есть такая динамика могла сложиться под влиянием разовых факторов, отмечает Беленькая.



В пользу сохранения ставки на уровне 15%, по ее мнению, в частности, говорят заметное укрепление рубля в октябре-ноябре, снижение импорта и увеличение продаж валюты экспортерами.

«Пока варианты сохранения ключевой ставки на уровне 15% или ее повышения до 16% представляются примерно равновероятными, но оценка вероятности будет уточняться по мере приближения заседания и появления новых данных», — считает эксперт.

«Инфляцию пока обуздать не удается. В свете роста инфляции и приближения ее к верхней границе прогнозного диапазона Банка России на 2023 год я думаю, что ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки на очередном заседании. Однако окончательное решение будет принято на основе анализа экономической ситуации на 15 декабря, а до этой даты ещё 20 дней. При этом считаю, что замедление ипотечного и потребительского кредитования может сыграть на стороне отказа от повышения. Если она будет повышена, то, на мой взгляд, не более чем на 1% — до 16% годовых», — солидарен в прогнозе Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’.



Рынок повышения не ждет

В то же время эксперты напоминают, что разгон инфляции в последние месяцы напрямую был связан с ослаблением рубля. Сейчас же национальная валюта укрепляется. С октябрьского минимума рубль укрепился на 15%, и на днях доллар опустился ниже 87,7 рубля.

«Здесь, конечно, помогли и нормативы репатриации выручки экспортеров, что значительно расширило само предложение валюты на рынке. Задача стабилизации курса выполнена, поэтому один из факторов агрессивного подъема ключевой ставки якобы отпал», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.



Рынок пока не ожидает дальнейшего повышения ставки, о чем можно судить по ОФЗ. Доходность по гособлигациям с полугодовым сроком погашения за прошедшую неделю снизилась с 12,2% до 11,8%, обращает внимание Даниил Болотских: «Это говорит о том, что участники рынка пока настроены на сохранение ставки на текущем уровне».

Индекс гособлигаций RGBI с ноябрьского годового минимума вырос на 4,5%, и теперь ставки долгосрочных бумаг даже ниже, чем они были до момента повышения ключевой ставки до 13%, приводит данные Михаил Зельцер.

«То есть долговой рынок не закладывает дальнейший резкий подъем ставки ЦБ, а даже ожидает снижения ставок к середине будущего года. Конечно, если ЦБ решится на очередное ужесточение ДКП, то цены бумаг вновь упадут, а их доходности возрастут — участники подстроятся к реалиям. Но все-таки актуальная динамика ОФЗ показательна, — говорит он. — Таким образом, не исключая полностью вариант с очередными +100 базисных пунктов, до 16%, ориентироваться можно на курс рубля и ОФЗ, а там все относительно благоприятно и не предвещает прежней жесткости регулятора».



Дойдет ли до 20%

Одни из самых смелых прогнозов, которые звучали в профильных телегам-каналах после заседания 27 октября, предрекали повышение ключевой ставки до 17% в скором времени. Это уровень апреля 2022 года, который всего один резкий шаг отделяет от шокового показателя марта того же когда, когда ставка взлетела до 20%. Возможность повторения такого сценария не ожидается.



«Денежно-кредитный рынок не закладывает вероятность шокового события, и 20% по ключу не прогнозирует. На то оно и шоковое, что происходит при резких критических факторах, а это уже относится скорее к гаданию, а не прогнозированию», — сообщил «Фонтанке» Михаил Зельцер.

«На данный момент мы не видим причин для возвращения ставки к уровню 20%. Такая ситуация может стать реальностью, если произойдет новый экономический шок, из-за которого регулятор будет вынужден предпринять такие меры», — считает Даниил Болотских.



Он полагает, что эффект принятых ЦБ мер позволит регулятору перейти к смягчению денежно-кредитной политики уже в I квартале 2024 года.



«Сейчас все зависит от эффективности повышения ключевой ставки и насколько сдерживающая монетарная политика сможет сбалансировать стимулирующую фискальную политику. Полагаю, что ставка ~10% к концу 2024 года вполне вероятна, и 8–9% — в 2025 году, в случае если в ближайшее время мы увидим замедление инфляции и инфляционных ожиданий, в противном случае ЦБ может удерживать ставку на уровне 15% и выше более длительный период», — говорит Алексей Корнев, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

