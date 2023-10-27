ЦБ повысил прогноз по инфляции на конец 2023 года до 7–7,5%. ВВП тоже будет выше

Банк России обновил прогноз по инфляции на конец 2023 года. Если раньше ожидалось, что она сложится на уровне 6–7%, теперь диапазон сдвинут на 7–7,5%. Об этом 27 октября сообщается в комментарии Центробанка к его решению по ключевой ставке.



Также регулятор повысил прогноз роста российской экономики в 2023 году — с 1,5–2,5% до 2,2–2,7%. При этом ожидания на 2024–2026 годы остались прежними. В 2024 году ожидается рост ВВП на уровне 0,5–1,5%, в 2025-м — 1,0–2,0%, в 2026-м — 1,5–2,5%.

Банк России 27 октября принял решение повысить ключевую ставку с 13% до 15%. Это более жесткое решение, чем ожидало большинство аналитиков. После решения ЦБ рубль ускорил рост по отношению к доллару и евро.