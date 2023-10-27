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    ЦБ поднял ключевую ставку до 15% — выше прогнозов

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    Банк России 27 октября повысил ключевую ставку сразу с 13% до 15% годовых. Это выше, чем ожидалось.

    Информация о результатах заседания совета директоров Центробанка появилась на сайте регулятора 27 октября. «Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России», — объясняется его решение. Растет разрыв между растущим внутренним спросом и возможностями расширения производства товаров и услуг, темпы роста кредитования остаются высокими, бюджетный стимул в ближайшие годы будет снижаться медленнее, чем ожидалось.

    В связи с этим ЦБ посчитал, что нужно дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к цели 4% в 2024 году. Достижение цели и стабилизация инфляции на этом уровне требуют продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий, предупреждает регулятор.

    Шаг повышения ключевой ставки, который избрал ЦБ, оказался выше ожиданий большинства экспертов, которые склонялись к тому, что ставка будет увеличена до 14%.

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    Комментарии 137

    Гость27 Окт 2023 в 19:14
    Всё идёт по плану.
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