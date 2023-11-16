ФАС взялась за яйца. И мясо кур. Антимонопольное ведомство ищет в регионах картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, сообщает ведомство 16 ноября.



Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан и Ставропольском крае.



В одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с «воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий». Однако в каком именно — в сообщении ФАС не указано.



Уточняется, что проверка инициирована в связи с повышением цен «в оптовом сегменте социально значимых рынков». «Картель» — единственная «антимонопольная» статья, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

