ФАС взялась за яйца. И мясо кур. Антимонопольное ведомство ищет в регионах картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, сообщает ведомство 16 ноября.
Проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан и Ставропольском крае.
В одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с «воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий». Однако в каком именно — в сообщении ФАС не указано.
Уточняется, что проверка инициирована в связи с повышением цен «в оптовом сегменте социально значимых рынков». «Картель» — единственная «антимонопольная» статья, за которую предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в середине октября после «взаимодействия» с ФАС крупнейшие производители мяса птицы — ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» — начали снижать цены на тушки бройлеров.
Ретейлерам антимонопольное ведомство рекомендовало «соразмерно снижать стоимость мяса кур в магазинах в случае снижения цен или предоставления скидок поставщиками».
Ростом цен в конце октября заинтересовался Владимир Путин. Во время совещания с членами правительства глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев докладывал президенту России прямо из курятника.
«А чего курятина-то так подорожала? [Цена на] мясо птицы у нас с начала года выросла больше чем на 27%», — спросил тогда Путин.
Патрушев ответил, что занимается вопросом, а экономических предпосылок для увеличения цены на мясо птицы в России «особо нет никаких».