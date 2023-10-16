ФАС: крупнейшие производители мяса курицы начали снижать оптовые цены

Крупнейшие производители мяса птицы — ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» — начали снижать цены на тушку бройлера. Об этом 16 октября сообщила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Решение принято «по итогам взаимодействия с ведомством». Эти компании, которые занимают коллективное доминирующее положение на рынке, уже направили аналогичные письма в торговые сети, сообщили там.



Ретейлерам антимонопольное ведомство рекомендовало «соразмерно снижать стоимость мяса кур в магазинах в случае снижения цен или предоставления скидок поставщиками».