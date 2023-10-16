ФАС: крупнейшие производители мяса курицы начали снижать оптовые цены

Крупнейшие производители мяса птицы — ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» — начали снижать цены на тушку бройлера. Об этом 16 октября сообщила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Решение принято «по итогам взаимодействия с ведомством». Эти компании, которые занимают коллективное доминирующее положение на рынке, уже направили аналогичные письма в торговые сети, сообщили там.
Ретейлерам антимонопольное ведомство рекомендовало «соразмерно снижать стоимость мяса кур в магазинах в случае снижения цен или предоставления скидок поставщиками».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что мясо курицы оказалось в лидерах сентябрьского подорожания: цены за месяц подскочили в среднем на 8,3%. Только тушка бройлера за последние полгода подорожала в сетях от 23 до 53%. За год охлажденная и замороженная курица стала дороже примерно на 20%. Участники рынка объяснили резкое подорожание дефицитом кадров и валютной составляющей производства. Дополнительно разогнать инфляцию может дефицит вакцин, который может случиться из-за новых требований сертификации импортной продукции.