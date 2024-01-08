Вернется к 100 или опустится до 70? Что ждет рубль в 2024 году и стоит ли закупаться валютой

Фото: Игорь Водопьянов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Курс рубля закончил очередной непростой для себя год на уровне 90 рублей за доллар США. Такой курс российские власти ранее называли комфортным, приемлемым для экспорта, потребителей и бизнеса. Удержится ли национальная валюта на этих отметках, будет зависеть от цен на нефть, торгового баланса, траектории ключевой ставки и других факторов.



За крепкий рубль По мнению ведущего аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, динамика курса рубля в следующем году будет неразрывно связана со счетом текущих операций. То есть балансом экспорта и импорта. Центробанк РФ прогнозирует, что профицит счета текущих операций России в 2024 году составит 75 млрд долларов, что выше прогноза по итогам 2023 год в размере 60 млрд долларов. «То есть у рубля есть шансы не ослабевать и остаться в диапазоне 85–100 рублей за доллар США в 2024 году», — считает аналитик.



Экспортные доходы зависят от того, как будут меняться цены на нефть. Болотских отмечает, что сейчас рынки напуганы слабыми показателями производственной активности из Китая и рисками замедления экономики США, и это находит отражение в ценах на нефть, однако ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) в этом году ждут рекордного спроса на черное золото. «Мы не ожидаем резкого спада в потреблении и ожидаем, что цены на нефть будут выше в следующем году благодаря слаженным действиям ОПЕК+», — прогнозирует он.



Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов обращает внимание на то, что рубль в 2024 году поддержат принятые ранее решения ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики.

«В нашем базовом прогнозе мы ожидаем, что рубль продолжит укрепление в 2024 году, но значительно более плавными темпами, и укрепится до уровня 88 рублей за доллар по итогам года. К юаню укрепление будет несколько сильнее — мы ожидаем ослабления юаня к доллару», — говорит он.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин во время онлайн-дискуссии Российской экономической школы отметил, что рубль может вернуться к курсу 70 рублей за доллар, только если внешняя торговля России будет «значительно лучше, чем в 2021 году». «Наверное, есть такие условия, при которых это произойдет, но они лежат сильно за рамками нашего базового сценария», — сказал он.



За ослабление рубля Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова все же ожидает, что курс рубля в 2024 году будет возвращаться к уровню 100 рублей за доллар. По ее словам, это будет связано с внешней конъюнктурой, давлением на нефтяные цены. «То есть с вероятным снижением экспортных доходов», — объясняет она.



Экономист Никита Масленников отмечает, что сейчас в экономике России наблюдается перегрев. Она работает на пределе своих возможностей, и это неминуемо ведет к замедлению ее роста в 2024 году. По ощущениям эксперта — вдвое, ближе к 1,8–2,0%, но не выше. Есть предпосылки к замедлению и мировой экономики, а это чревато снижением спроса на российский экспорт, от которого будет зависеть курс.



«Перегрев — это всегда очень рискованная вещь, потому что, если из него плавно не выйти, это может завершиться достаточно сильным спадом. Особенно когда ситуация в глобальном хозяйстве тоже не слишком благостная, и здесь тоже пока все вектора указывают на замедление глобального экономического роста в следующем году. Для нас это будет означать, что сокращается спрос на российский экспорт, — говорит эксперт. — По отношению к прошлому году у нас показатели хуже. По торговому сценарию чуть-чуть больше, чем в два раза, по счету текущих операций платежного баланса — в 4,4 раза хуже, чем в прошлом году. Но тем не менее пока они в профиците. Это позволяет поддерживать сейчас рубль на рубежах, на которых он находится, вокруг 90 рублей за доллар».



Масленников полагает, что экономика будет постепенно выходить из перегрева. В связи с этим монетарная жесткость будет сохраняться достаточно длительное время, как минимум первые полгода. Это позволит стабилизировать спрос, сблизить его с предложением, возможности которого ограничиваются в том числе кадровым дефицитом в ряде отраслей, и, как следствие, снизить инфляционное давление.



«Нам нужно сдержать спрос. Предложение у нас сильно отстает. И на этом дисбалансе мы пока росли. Плюс помогали оборонные производства достаточно серьезно. И с точки зрения показателей промышленного роста, и с точки зрения инвестиции. Это дало, конечно, свой эффект. На будущий год, даже если не завершится специальная военная операция, будет сложно выдерживать этот темп. Это и не нужно, потому что тогда мы рискуем получить сильный спад. 2024 год мы еще сможем пройти в плюсе, а вот если все продолжится, как продолжается, будет нарастать напряжение в глобальном хозяйстве, 2025 год — это вообще весьма вероятный сценарий такого повторения кризиса 2008–2009 годов. Здесь нам нужно быть максимально осторожными и аккуратными, чтобы самортизировать все возможные ухудшения на внешнем рынке», — рассуждает он.



Как может меняться курс в течение года Курс рубля — одна из самых важных переменных в жизни россиян. С тех пор, как она перестала быть таргетируемой, ждать от нее стабильности не приходится. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал «Фонтанке», от каких факторов будут зависеть изменения курса рубля в течение года.

По мнению эксперта, стабильность, с которой курс рубля закончил 2023 год, может продлиться вплоть до президентских выборов в марте 2024 года.

«Стабилизации динамики рубля будут способствовать действия Банка России, который с января начнет сальдировать отложенные покупки валюты с расходами средств ФНБ (Фонда национального благосостояния. — Прим. ред.) в целях финансирования дефицита федерального бюджета за уходящий год. По этой причине мы полагаем, что с середины декабря и в вплоть до апреля следующего года курс доллара будет торговаться в районе 88–97 рублей, а курс евро останется в рамках 97–104 рублей. Курс юаня, видимо, будет в рамках 12,5–13,6 рубля», — отмечает он.



Потавин также полагает, что в первом полугодии ЦБ может начать снижать ключевую ставку, и это негативно скажется на курсе рубля. Вдобавок президентский указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки действует до середины апреля. Когда его действие завершится, рубль снова может ослабеть. Также, по опыту прошлых лет, ослабление может произойти после выборов.



«Статистика показывает, что курс рубля слабел после президентских выборов в России предыдущие три раза. Случалось это либо сразу после выборов, либо через несколько месяцев. Высокие расходы бюджета на следующий год, скорее всего, также будут покрываться во многом за счет ослабления рубля. К концу 2024 года курс доллара может оказаться в районе 102–105 рублей, а евро — 108–114 рублей», — считает эксперт.

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Неблагоприятно на курсе рубля может сказаться слабая динамика цен на нефть. По словам аналитика, если экономика США не будет расти более чем на 2%, а экономика Китая — более чем на 4,5–5,0%, черное золото может подешеветь на 10–15% от текущего уровня — 78 долларов за баррель. России это грозит проблемами с торговым балансом и нехваткой валюты на внутреннем рынке. Реакцией на нее могут стать новые валютные ограничения для экспортеров, говорит Александр Потавин.

«При текущих ценах на нефть ЦБ будет являться нетто-продавцом валюты в рамках бюджетного правила, — напоминает также Татьяна Симонова, портфельный управляющий по российским акциям инвестиционной компании General Invest. — Бюджетный импульс также будет ниже в 2024 году, хотя сильно сократить его будет сложно в год президентских выборов и на фоне продолжения СВО. Исходя из этих факторов, в начале года мы ожидаем укрепление рубля и не исключаем, что пара рубль/доллар США может вновь протестировать уровень 87 [рублей за доллар]. В дальнейшем, когда ЦБ достигнет успеха в снижении инфляции и перейдет к смягчению монетарной политики, а также если будут послабления в контроле над движением капиталов, мы вновь можем увидеть постепенное ослабление рубля и возврат курса в зону 93–95 [рублей за доллар]».



Стоит ли закупаться валютой Раз уж есть вероятность ослабления рубля, граждане могут начать скупать иностранную валюту, чтобы сохранить свои сбережения или приумножить их. «Фонтанка» спросила экспертов, стоит ли так делать.

«Нет, сейчас рекомендовать такие инструменты нельзя, потому что функционные риски очень большие. Сейчас для непрофессиональных инвесторов лучше оставаться в рублевых инструментах», — считает Наталия Орлова.



Даниил Болотских отмечает, что проявить интерес к валюте можно с помощью замещающих облигаций. Это бумаги, выпущенные российскими компаниями взамен собственных еврооблигаций, выплаты по которым недоступны из-за санкций. Купоны замещающих облигаций привязаны к курсу доллара США или евро.

«Также на Мосбирже приобретают популярность юаневые облигации. Интересным инструментом могут стать золотые облигации, которые связаны с валютой через цены на золото», — добавляет он.



«Валюта сама по себе не является инвестиционным инструментом. Для спекуляций под идею падения рубля и роста инвалют момент неподходящий. Жёсткая политика ставок и нормативы для экспортеров надолго, — говорит Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». — А если есть цель формирования своей личной резервной подушки безопасности, то текущие курсы инвалют значительно привлекательнее тех, что были в октябре. При этом при выборе валют для «подушки» надо учитывать инфраструктурные риски доллара и евро из-за постоянных санкций».

По его словам, безопаснее держать юани и гонконгский доллар (hkd). А уже дружественную валюту можно инвестировать в инструменты — вклады и облигации.



Гонконгские акции, в частности, обращались на СПб бирже, которая пока не проводит торги иностранными ценными бумагами из-за санкций. Опыт площадки показал, что даже дружественная инфраструктура не спасает активы инвесторов. Шутить с блокирующим санкциями США желающих мало.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

