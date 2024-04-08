Не так активно тратить и больше сберегать. В ЦБ рассказали, что нужно для снижения ключевой ставки

Банк России может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года, если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы 8 апреля. В Северо-Западном ГУ Банка России «Фонтанке» рассказали, какие основные маркеры будут свидетельствовать, что тренд на замедление инфляции достаточно устойчивый.

«Действительно, некоторые индикаторы инфляции говорят о том, что она замедляется. Но пока рано делать вывод, что эта тенденция устойчивая», — говорит Алексей Суслов, начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России.

В первую очередь Банк России следит за тем, как растут цены месяц за месяцем, то есть за текущей инфляцией. Значимую роль играют также и менее очевидные показатели, например, инфляционные ожидания населения. Если они высокие, значит, люди ожидают, что цены будут расти быстро, и стремятся купить товары до подорожания, а это, в свою очередь, дополнительно подогревает потребительский спрос.

Сейчас инфляционные ожидания граждан находятся на высоких значениях. Для регулятора важно, чтобы они снизились. «Замедление инфляции будет постепенно охлаждать их», — отмечает Алексей Суслов.

Также Банк России следит за динамикой потребительской активности. В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров 22 марта отмечалось, что сейчас потребительские настроения находятся вблизи исторических максимумов. Для снижения инфляции важно охлаждение активности потребителей. Оно должно в том числе найти отражение в более сдержанных показателях по импорту. В том же резюме говорилось, что после снижения в начале 2024 года в феврале стоимостные объемы импорта товаров восстановились до уровня февраля 2023 года.

Кроме того, чтобы регулятор сделал вывод, что инфляция снижается нужными темпами, динамика кредитования должна быть более сбалансированной, а склонность людей к сбережению — расти. Пока картина отличается от идеальной.

«Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением. Это во многом связано с ростом доходов. Для более выраженного замедления инфляции перевес должен быть в сторону сбережений. В дальнейшем мы рассчитываем, что накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий будет мотивировать людей сберегать еще больше», — объясняет Алексей Суслов.

Еще один важный фактор устойчивости — жесткость на рынке труда. Сейчас она усилилась, конкуренция компаний за работников растет. Это, как правило, не приводит к значимому росту товаров и услуг, а выливается в рост цен, отмечают в ГУ Банка России.