Человек, паровоз, пароход и семьдесят органов. Почему у единственного органостроителя в России нет конкурентов

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Инженер Павел Чилин живет на острове с собственной железной дорогой и настоящим пароходом. И строит органы. Семьдесят музыкальных инструментов его работы звучат в церквях и концертных залах или путешествуют с ансамблями средневековой музыки. Сегодня Павел Чилин — единственный органостроитель в России. О том, почему у него нет конкурентов, как учатся на органостроителя и что общего у органа, паровоза и парохода, Павел Чилин рассказал «Фонтанке».



Органы работы Павла Чилина сегодня есть в Москве, в Петербурге, в Калининграде, в Саратове, Ижевске и других городах. А в Европе высокую оценку получил разработанный им маленький портативный орган — Чилин уже два десятка таких инструментов сделал. В Знаменске, что в Калининградской области, живет большой церковный 14-регистровый орган мастера. Этот орган такой высокий, что, чтобы его построить, Чилин в своем доме в Ульяновке нарастил второй этаж.

«Я увлекался музыкальными инструментами с детства, — говорит Павел Чилин. — Натягивал нитки на дощечки, делал фортепиано из детского металлофона, потом, когда занимался рок-музыкой, — электрогитары, электроскрипку. Вернулся к классической музыке, играл на классической гитаре, начал строить старинные или псевдостаринные музыкальные инструменты. Но меня всегда интересовал самый сложный инструмент — орган. Его конструкция привлекала меня даже больше, чем звук. Это очень интересно: взаимодействие каких-то рычажков, клавиш и воздуха. В конце концов я решил, что буду строить орган».



Павел Чилин окончил ЛИАП по специальности инженер-электромеханик, а потом десять лет проработал на военно-морском предприятии, занимался приборостроением. Но уже тогда чувствовал, что может что-то большее, чем просто выполнять задачи, поставленные перед ним на производстве.

В России на органостроителей нигде не учат. Даже специальности такой формально нет. Кстати, правильно — именно «органостроитель», потому что «органный мастер» — это тот, кто обслуживает и настраивает уже готовые органы.



Учиться Павлу Чилину пришлось самостоятельно. Он много времени провел в публичной библиотеке, изучая теорию. А потом стал искать возможность «подобраться» к настоящему органу и заглянуть в его нутро. И однажды это получилось: в Пушкине открывали орган в музыкальной школе, и после концерта Чилин смог как следует его рассмотреть снаружи и изнутри, поговорил с органистом. С новыми знаниями инженер начал экспериментировать в своей мастерской.



Сегодня самый маленький — готический орган Павел Чилин может построить с нуля за 28 дней. А вот на большой церковный может уйти 2–3 года. Для работы Чилин использует разные виды древесины, чаще всего — хвойных пород. Груша, дуб и береза тоже идут в дело, а иногда — самшит и чёрное дерево, которые очень хороши для клавиш. Все детали органа Павел Чилин делает сам, поэтому проблем с покупкой или доставкой запчастей нет. Иногда только двигатель для органа, так называемую «воздуходувку», Павел покупает в Германии, но и ее может изготовить самостоятельно.



«Процесс строительства органа можно сравнить с рождением ребенка, — говорит Павел Чилин. — Потому что я сначала закладываю какую-то мысль в этот инструмент, а потом начинаю эту мысль реализовывать. И вдруг появляется первый звук».

Исторически в России не было традиции органостроения. В Европе, чтобы выучиться на органостроителя, надо минимум восемь лет.

«А если вы самостоятельно осваиваете эту профессию, может уйти гораздо больше времени, и даже вся жизнь, — говорит Павел Чилин. — Может быть, поэтому люди и не занимаются этим. Всем хочется сделать что-то поскорее, чтобы быстро получить результат. В органостроении так не получается».



Павел Чилин практически живет на работе — в мастерской он может пропадать сутками, прерываясь только на еду и сон. Построить орган «на выезде» невозможно: требуется слишком много разных инструментов, станков и приспособлений, которые инженер придумывает сам. «В домашней мастерской я могу работать круглые сутки, — говорит он. — На ночь сделал какую-то крупную серьезную склейку, и пока я сплю, к утру у меня уже все готово».



Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В пригород Петербурга, Ульяновку близ станции Саблино, Чилин переехал в 1999 году. Место оказалось очень удачным: дом среди прудов, которые Павел соединил каналом. И оказался на собственном острове. И тут проснулась давняя детская мечта — о железной дороге. Тем более что и повод был: участок, превратившийся в остров, надо было доводить до ума, сажать деревья, укреплять берег. А значит — перевозить с места на место большие объемы грунта. Как быть? На машине не проедешь. Тачкой — не навозишься. Чилин подошел к решению проблемы глобально: проложил рельсы, пустил по ним вагонетку. Теперь четверть тонны груза можно было буквально одной рукой дотолкать до нужного места. Шел 2008 год, в семье Чилиных родился наследник. Его день рождения совпал с днем рождения железной дороги на острове.

Ширина колеи — 300 миллиметров. Этот вопрос Чилин изучал особо, смотрел, какие колеи используются в других странах, выбирал подходящий вариант. Сделаешь слишком широкую колею — и строительство выйдет слишком дорогим. Выберешь слишком узкую — получится игрушка, а не серьезная вещь, придется ехать верхом на вагонах, а не внутри них.



Как только появилась железная дорога — начали появляться пассажиры: друзья, друзья друзей и их дети приезжали к Чилиным прокатиться на вагонетке. И один из гостей, Сергей Терехов, предложил Чилину построить настоящий паровоз. Когда паровоз был готов, товарищи решили, что теперь можно и паровой катер построить — получится или нет? Получилось. Теперь Чилин с единомышленниками работает над большим пароходом для серьезных путешествий. Достроят — отправятся в настоящий испытательный поход по воде. Пока в планах — Беломорканал.



Сегодня на участке Чилина открыто «нормальное пассажирское движение»: иногда посмотреть на то, как работает паровоз, и прокатиться по железной дороге приезжают целые школьные классы.

Что общего у паровоза, парохода и органа?

«Есть одна общая очень важная деталь, — говорит Павел Чилин. — Это свисток. Орган же состоит из большого количества различных свистков. И в паровозе есть свисток, и в пароходе. Ну, а в остальном они мало чем похожи».



Павел Чилин не считает себя волшебником или мечтателем. О себе говорит просто: «Я инженер». И мечты, конечно, должны быть. Но есть тонкость.



Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



