Журналистка, рассказавшая о 40 убитых детях в кибуце Кфар-Аза, сама не видела тела. Ей «сказали солдаты»

«Soldiers told me they believe 40 babies/children were killed. The exact death toll is still unknown as the military continues to go house to house and find more Israeli casualties», — написала Зедек.



(«Солдаты сказали мне, что, по их мнению, было убито 40 младенцев/детей. Точное число погибших до сих пор неизвестно, поскольку военные продолжают обходить дома и находить новых израильских жертв»).