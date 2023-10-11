Журналистка, рассказавшая о 40 убитых детях в кибуце Кфар-Аза, сама не видела тела. Ей «сказали солдаты»

Израильская журналистка Николь Зедек уточнила формулировку о жертвах в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля. Напомню, ранее в репортаже для канала i24NEWS она сообщила, что после нападения в кибуце найдены тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей. В репортаже также упоминалось, что у некоторых детей были «отрублены головы».



Через несколько часов стало понятно, что Зедек, как следует из ее сообщений в одной из соцсетей, возможно, не видела тела жертв лично. Обо всем, что она потом транслировала в репортаже, ей «рассказали солдаты».

