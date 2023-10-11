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    Журналистка, рассказавшая о 40 убитых детях в кибуце Кфар-Аза, сама не видела тела. Ей «сказали солдаты»

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    Израильская журналистка Николь Зедек уточнила формулировку о жертвах в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля. Напомню, ранее в репортаже для канала i24NEWS она сообщила, что после нападения в кибуце найдены тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей. В репортаже также упоминалось, что у некоторых детей были «отрублены головы».

    Через несколько часов стало понятно, что Зедек, как следует из ее сообщений в одной из соцсетей, возможно, не видела тела жертв лично. Обо всем, что она потом транслировала в репортаже, ей «рассказали солдаты».

    «Soldiers told me they believe 40 babies/children were killed. The exact death toll is still unknown as the military continues to go house to house and find more Israeli casualties», — написала Зедек.

    («Солдаты сказали мне, что, по их мнению, было убито 40 младенцев/детей. Точное число погибших до сих пор неизвестно, поскольку военные продолжают обходить дома и находить новых израильских жертв»).

    Позже уже в корпоративном аккаунте канала i24NEWS в соцсетях появилось сообщение, которое уточняет источник информации, озвученной Зедек.

    ««They chopped heads of children and women, » says David Ben Zion, Deputy Commandee of Unit 71»

    («Они отрубали головы женщин и детей», сказал Давид Бен Зион, заместитель командира Отряда 71)

    Напомним, война в Израиле началась с ракетной атаки ХАМАС в 6:30 утра в субботу, 7 октября. Одновременно с обстрелом на территорию Израиля по суше, по воде и на парашютах проникли несколько сотен бойцов ХАМАС.

    Вечером 10 октября стало известно, что число граждан России, погибших в ходе войны между Израилем и ХАМАС, увеличилось до четырех. Еще шестеро считаются пропавшими без вести.

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    Николь ЗедекРезня в Кфар-АзаИзраиль
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