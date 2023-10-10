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    i24NEWS: в кибуце на юге Израиля обнаружены 200 убитых израильтян. В том числе 40 детей

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    Тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей, найдены в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, сообщает канал i24NEWS.

    Община находится в нескольких сотнях метров от сектора Газа. По данным телеканала, на кибуц напали около 70 бойцов ХАМАС. Сейчас территория общины занята солдатами ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Они собирают тела и вывозят их. Командование ЦАХАЛ пригласило в Кфар-Аза несколько съемочных групп разных СМИ.

    Как пишут журналисты i24NEWS, «у некоторых убитых детей отрублены головы».

    Напомним, война в Израиле началась с ракетной атаки ХАМАС в 6:30 утра в субботу, 7 октября. Одновременно с обстрелом на территорию Израиля по суше, по воде и на парашютах проникли несколько сотен бойцов ХАМАС.

    Вечером 10 октября стало известно, что число граждан России, погибших в ходе войны между Израилем и ХАМАС, увеличилось до четырех. Еще шестеро считаются пропавшими без вести. В посольстве РФ рассказали, что получают обращения от родственников россиян, с которыми нет связи в Израиле.

    Ранее посольством РФ была открыта дополнительная горячая линия для обращений: +972–53–598–66–04. Телефон для экстренных случаев: +972–54–962–23–41.

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    Гость10 Окт 2023 в 19:46
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