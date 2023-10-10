i24NEWS: в кибуце на юге Израиля обнаружены 200 убитых израильтян. В том числе 40 детей

Тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей, найдены в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, сообщает канал i24NEWS.



Община находится в нескольких сотнях метров от сектора Газа. По данным телеканала, на кибуц напали около 70 бойцов ХАМАС. Сейчас территория общины занята солдатами ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Они собирают тела и вывозят их. Командование ЦАХАЛ пригласило в Кфар-Аза несколько съемочных групп разных СМИ.



Как пишут журналисты i24NEWS, «у некоторых убитых детей отрублены головы».



Напомним, война в Израиле началась с ракетной атаки ХАМАС в 6:30 утра в субботу, 7 октября. Одновременно с обстрелом на территорию Израиля по суше, по воде и на парашютах проникли несколько сотен бойцов ХАМАС.

