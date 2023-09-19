В Театральном музее откроется выставка-посвящение легендарному мастеру театрального макета Михаилу Николаеву

Михаил Николаев по образованию был актёром, учился у Зиновия Корогодского. А художники ТЮЗа, заметив его талант и усердие, помогли ему вырасти из самоучки до настоящего мастера. В мастерской Николаева много лет собирались ведущие художники и режиссёры города, он стал легендой театрального Ленинграда-Петербурга.
Выставка предлагает посмотреть на создание театральных макетов как на отдельный вид театрального искусства, задача которого — пространственно визуализировать творческий замысел, чтобы художник и режиссёр могли продумывать мизансцены, распределять артистов в соотношении с декорациями. За точность и тщательность исполнения Николаева называли «театральным Левшой». Организаторы выставки приводят цитаты из эссе о нём Эдуарда Кочергина, где тот вспоминает первую встречу с мастером макета. Кочергин попросил Николаева показать, что он умеет, и он «достал из кармана тряпочку, развернул ее, и на моей ладони оказалось маленькое ружьецо. …Оно было сделано ласково. Макетов, макетных работ с этим человеческим чувством до этого случая я не встречал».
Николаев делал макеты к спектаклям Георгия Товстоногова, Льва Додина, Юрия Любимова, Рубена Агамирзяна, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Григория Дитятковского, работал с художниками Эдуардом Кочергиным, Давидом Боровским, Мариной Азизян, Эмилем Капелюшем, Владимиром Фирером.
На экспозиции будут порядка сорока макетов к спектаклям петербургских театров 1970-х/2000-х годов. Выставка позволит составить впечатление о театрально-декорационном искусстве Ленинграда-Петербурга последней трети XX/начала XXI века. Организаторы напоминают, что сегодня такие мастера как Николаев — настоящая «уходящая натура». В рамках проекта запланированы арт-медиации и игры-экскурсии для школьников, подробности — на сайте музея.
Выставка «Мастер. Художник макета Михаил гаврилович Николаев» пройдёт в театральном музее на улице Зодчего Росси, 2А, с 21 сентября 2023 по 18 февраля 2024.
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