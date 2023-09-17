Белая ворона на белом «Лебеде». Зачем приплыл в Петербург единственный в этом году иностранный турист-яхтсмен

Под конец сезона в Санкт-Петербург на частной парусной яхте пришел турист из Франции. В прежние годы счет таких путешественников шел на сотни. Но в этом году 35-летний Мишель оказался белой вороной — единственным зарубежным туристом, чей парус забелел на горизонте Финского залива. «Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном?» — в интервью «Фонтанки».

Фото: Кирилл Разумов Поделиться Поделиться





— Как возникла идея путешествия в Россию на собственной яхте?

— Семь лет назад я был в России как обычный турист, потому что я очень хотел посетить Большой театр в Москве. Также я тогда съездил в Санкт-Петербург и был поражен... Я никогда не был в России до этого, не знал, чего ожидать, и я влюбился в Санкт-Петербург. Это очень красивый город и здесь постоянно что-то происходит, здесь есть чем заняться. Балет каждый день!



— У вас какая-то особая любовь к балету?

— Мне нравится классическая музыка, и я считаю, что балет — это прекрасно. Есть балет и опера в Европе, но для меня очевидно, что русские люди делают это лучше, в более классической манере... Здесь я посетил Мариинский и Михайловский театры... Костюмы, исполнение музыки — великолепны. Во Франции я живу в сельской местности, в провинции Коньяк, там нет светской жизни...



По словам директора по развитию яхт клуба «Форт Константин» Кирилла Разумова, в доковидные годы в Санкт-Петербург приходили сотни туристов на парусных судах. В этом году было три лодки, на двух из которых были перегонщики. Мишель остановился в этой марине, потому что именно здесь с 2013 года находится МПП — международный пункт пропуска. Все частные суда проходят границу здесь.

— Как проходила подготовка к плаванию?

— Я мечтал о походах под парусом 10 лет ... Год назад купил подержанную 12-метровую яхту проекта Swan 38 («Лебедь»). Посещал французскую школу яхтсменов. Всю прошлую зиму я провел на яхте, готовил ее к путешествию... Взял годовой отпуск на работе (работаю геодезистом). Вышел 1 мая из Ля-Рошель.



— Долгое путешествие!

— Конечно, можно было дойти гораздо быстрее, если идти с командой, ночью... Но я один. У меня пока нет семьи, да и мне нравится философия одиночного плавания, это такой вызов самому себе! Я останавливаюсь каждую ночь на ночлег в марине или на якорях, посещаю разные места по пути следования... Шел каналами через Голландию, Кильским каналом, заходил в Англию, побывал в Дании, Швеции и Финляндии. Вообще, я начинающий яхтсмен, у меня нет особого опыта, но я реализовал свою мечту!



— Как ваши друзья и родственники отнеслись к тому, что целью вашего первого плавания будет Россия?

— Мои друзья знают о моей любви к России, поэтому они совершенно не удивились. Моя мама тоже была совершенно спокойна. Тут, скорее, нужно сказать, про людей, которые встречались мне на пути сюда. Ну, знаете, в маринах, все спрашивают: какие планы, куда идешь. И в той же Англии, когда узнавали, что конечная цель — Россия, люди были озадачены, удивлены. Задавали вопросы: а это вообще возможно сейчас? Дают визы?



— А дают визы?

— Когда я готовил путешествие, я связывался с посольствами России в Швеции и Финляндии и мне ответили, что нет проблем сделать визу. Также мне рассказали про электронную визу, и в итоге я её и сделал, это было очень удобно, я всё заполнил онлайн. И это было очень дешево — 40 евро .

— Вы, кстати, считали экономику путешествия?

— Да, считал. 40 евро виза, 200 евро в марине... Это почти столько же, как и везде в Европе... Ну и туристические расходы. Я посетил театры, хоккейную игру СКА, много ходил по ресторанам. В Петербурге очень много разных кухонь: индийская, японская, грузинская... И всё на высоте... Даже фастфуд я ел — было очень вкусно. Мне очень нравятся пельмени и этот салат с рыбой под картошкой и овощами... Как он называется...



— Шуба?

— Да, шуба. (Говорит несколько фраз на русском.) Когда я готовился к путешествию, я начал учить русский язык по видеоурокам. Учил несколько месяцев. Знаю только поверхностные фразы. Язык для меня очень сложный, нужно больше времени.



— Вы были в Петербурге 7 лет назад и сейчас. Заметили какую-то разницу?

— О, вы знаете, этот вопрос мне задают все мои соотечественники. Если честно, никакой особой разницы я не заметил. Стало еще больше хороших ресторанов. В целом всё выглядит так же, как и в мой первый визит. Ну разве что совсем не слышно английской речи. Я был в Эрмитаже, и все вокруг говорят по-русски. Пожалуй, это главное изменение. Но я не разочарован нисколько. — Вы, наверное, читали новости о России перед путешествием? У вас сформировалось какое-то мнение о текущей повестке?

— Ну, скажем так, раз я приехал сюда, мое отношение к России понятно. Есть политика, есть простые люди, которые не принимают решений. Я тоже не принимаю решений. Я просто люблю Россию, и если есть возможность приехать в Санкт-Петербург, я приезжаю. Когда проходил границу Финляндии и России, финский пограничник сказал, что моя лодка только третья в этом сезоне. Конечно, немного нервничал...



— А русская граница как вас приняла?

— Очень тщательно досматривали яхту, открыли все люки. Но они были приветливы, помогли мне заполнить документы. В целом прохождение границы заняло больше трех часов, даже четыре. (Улыбается.)

— Вы провели почти неделю в Петербурге. Понятно, что вас ожидает дорога домой, но вы уже строите какие-то дальнейшие планы?

— Я хорошо закупился провизией в «Пятерочке», варенье, пельмени... Боюсь, что на контроле они что-нибудь у меня заберут. (Смеется.) Потом я направляюсь в Таллин... Потом Латвия. Возможно, я вернусь на следующий год. Может быть, это будет Калининград. А может, даже дойду до Москвы... Но нужно убирать мачту, чтобы через шлюзы проходить...

— В этом году вам очень повезло с погодой!



— Да, я знаю... Вчера я ехал в такси, впервые пошел дождь и я вспомнил стихи французского поэта Поля Верлена. Il pleure dans mon coeur Comme il pleut sur la ville («В моем сердце идет дождь, как идет дождь над городом», фран.). Я не знаю когда, но я вернусь, я обязательно вернусь.

Беседовал Сергей Елгазин, специально для «Фонтанки.ру»

