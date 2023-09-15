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    Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?

    Всего 12 вопросов — и целое море ностальгии

    1936
    27 комментариев
    В СССР женщины за прилавками скучали, потому что у них наших тестов не было!
    В СССР женщины за прилавками скучали, потому что у них наших тестов не было!Коллаж: Яромир Романов / E1.RU
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    Согласны, у многих воспоминания об СССР за годы без него стали достаточно размытыми, но есть несколько примет времени, которые вы точно должны вспомнить. Если, конечно, жили в Советском Союзе. Например, каким образом можно было сэкономить на воде. Но не будем раскрывать все карты сразу — лучше ответьте на 12 наших не самых сложных, но самых ностальгических вопросов.

    Сколько политиков изображено на купюрах СССР образца 1961 года?

    Какими строчками заканчивается гимн СССР в редакции, действовавшей с 1977 до 1991 года?

    Сейчас все стены в наших ванных глухие. А что в советских квартирах было в стене между ванной и кухней?

    Экономить всегда полезно, а в советское время — тем более. Что делали находчивые люди, чтобы сэкономить воду при сливе в туалете?

    В советское время все подъезды красили практически одинаково. Стену делили на две части. Верхнюю оставляли белой, а для нижней использовали обычно одну из двух красок. Какие это были краски?

    Помните, от какой сладости эта обертка?

    Помните, от какой сладости эта обертка?

    Какой из этих женских журналов никогда не издавали в СССР?

    Под окном на кухне в советских квартирах был встроенный шкаф для хранения продуктов зимой. Как он назывался?

    Вы сдали в пункт приема стеклотары банку из-под майонеза. Что можно было купить на вырученные деньги?

    Вместо пирамиды Маслоу в СССР была своя система потребностей. Потребительский идеал держался на трех китах: «Дачка, тачка и...» А каким был третий?

    Вы сходили в магазин и купили молочный продукт с зеленой крышечкой из фольги. Что внутри?

    Вы наверняка слышали, а то и сами лизали батарейки «Крона». Но для чего это было нужно?

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    Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?

    Похоже, вы вообще не жили в СССР! Или просто всё забыли.

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    Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?

    Возможно, октябренок справился бы с этим тестом намного лучше, но кое-что вы все-таки знаете.

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    Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?

    Неплохой результат! Советский Союз для вас не совсем пустой звук.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?

    Если вы и не комсомолец, то пионер точно!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?

    Вы действительно сделаны в СССР! Блестящий результат.

    Поделитесь результатом

    В СССР женщины за прилавками скучали, потому что у них наших тестов не было!
    В СССР женщины за прилавками скучали, потому что у них наших тестов не было!Коллаж: Яромир Романов / E1.RU

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