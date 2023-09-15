Согласны, у многих воспоминания об СССР за годы без него стали достаточно размытыми, но есть несколько примет времени, которые вы точно должны вспомнить. Если, конечно, жили в Советском Союзе. Например, каким образом можно было сэкономить на воде. Но не будем раскрывать все карты сразу — лучше ответьте на 12 наших не самых сложных, но самых ностальгических вопросов.
Этот тест пройдут только те, кто жил в СССР. Вы один из них?
Всего 12 вопросов — и целое море ностальгии
15 сентября 2023, 19:25
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Сейчас все стены в наших ванных глухие. А что в советских квартирах было в стене между ванной и кухней?
Под окном на кухне в советских квартирах был встроенный шкаф для хранения продуктов зимой. Как он назывался?
Вместо пирамиды Маслоу в СССР была своя система потребностей. Потребительский идеал держался на трех китах: «Дачка, тачка и...» А каким был третий?
Вы сходили в магазин и купили молочный продукт с зеленой крышечкой из фольги. Что внутри?
Похоже, вы вообще не жили в СССР! Или просто всё забыли.
Возможно, октябренок справился бы с этим тестом намного лучше, но кое-что вы все-таки знаете.
Неплохой результат! Советский Союз для вас не совсем пустой звук.
Если вы и не комсомолец, то пионер точно!
Вы действительно сделаны в СССР! Блестящий результат.