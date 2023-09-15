В Сосновом Бору в одеяле нашли тело задушенной женщины. Она собиралась разводиться

Загадку смерти в закрытой квартире предстоит разгадать следователям Ленобласти.



Как сообщает 14 сентября издание 47news, в полицию о трагедии в квартире на Сибирской улице в Сосновом Бору сообщили накануне около полудня. В помещении следственно-оперативная группа нашла тело 27-летней местной жительницы. По предварительной информации, погибшая лежала на кровати, тело было завернуто в одеяло. Предположительно, она была задушена.



Рядом с кроватью нашли пачки сигарет, наличные, документы и одежду.



Известно, что погибшая работала продавцом в строительном гипермаркете. Знакомые рассказывали о том, что женщина планировала разводиться с мужем.

