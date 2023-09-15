Инженерная эволюция: как меняются сети в новостройках

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Инженерные сети дома, их состояние и принципы работы — далеко не самый главный фактор при выборе нового жилья. Но инженерия — это не только сами сети, но и лифты, сантехника и технологии умного дома, которые, наряду с возможностью сэкономить ресурсы, создают общее впечатление о качестве объекта. А события прошлого года поменяли многое в этой сфере, когда пришлось менять поставщиков и логистику.



Если сравнить инженерную «начинку» новостройки, к примеру, 10 лет назад и сейчас, то можно отметить, как сильно она изменилась. Как считает Алексей Пятненков, и.о. вице-президента блока управление проектами GloraX, основные перемены коснулись водоснабжения, где на место стальных труб пришли полипропиленовые. Они отличаются высокой прочностью и долгим сроком службы (не менее 50 лет), не подвержены коррозии. Кроме того, полипропиленовые трубы легко монтируются.



— Что касается систем отопления, то сегодня широко используются трубы PEX-а, которые лучше показали себя в процессе эксплуатации, чем стальные трубы, которые устанавливались 20–30 лет назад, — продолжил он. — Трубы PEX-а производятся из полиэтилена сшитого типа, они устойчивы к нагрузкам, перепадам температур и внутреннему давлению, не подвержены коррозии, имеют легкий вес и долгий срок эксплуатации.



— Еще лет 20 назад практически все многоквартирные дома в нашей стране были подключены к централизованной системе отопления, — рассказывает Виктор Мурашев, генеральный директор СЗ «Терминал-Ресурс». — С одной стороны, это было удобно тем, что не приходилось платить за содержание и ремонт теплосетей, но, с другой стороны, оплата теплопотерь, которые происходили, пока горячая вода дойдет от котельной до квартиры, закладывались в тарифы и оплачивались собственниками. Современные новостройки предлагают альтернативные схемы обогрева.



Например, в «Образцовых кварталах» автономные газовые котельные расположены на крышах каждого дома, то есть услуга локализована в одном здании, что снижает потери тепла на пути от котельной до конкретной квартиры.

Не одно, так другое Алексей Пятненков отметил, что процесс импортозамещения в инженерии начал активно развиваться еще несколько лет назад во время пандемии, когда периодически возникали трудности с поставками оборудования и материалов. После введения санкций в 2022 году на российском рынке наблюдались сложности с лифтовым оборудованием для зданий выше 30 этажей, так как лифты для таких строений поставлялись преимущественно большой четверкой производителей (Otis, Kone, Schindler и Tyssen), которая ушла с отечественного рынка. Сегодня девелоперы нашли альтернативы в Греции, Турции, а также азиатских странах, и успели выстроить новые логистические цепочки.



— Несмотря на то, что количество доступных производителей уменьшилось, дефицита инженерных элементов и материалов сегодня нет, — продолжил эксперт. — Логистика выстроена и отлажена, склады равномерно заполняются расходными материалами. Что касается импорта, то в целом все успешно замещается — произошла локализация производства. Например, трубы для систем отопления и водоснабжения, используемые в инженерных сетях, производятся в России. Качество продукции — на стабильно высоком уровне с минимумом дефектов.



Как подчеркнули в компании «Терминал-ресурс», раньше при выборе, например, между отечественным и импортным лифтовым оборудованием многие застройщики останавливались на зарубежных фирмах. Однако в 2022 году популярные производители лифтов — американская компания Otis, финская Kone, швейцарская Schindler — ушли с российского рынка.

— Мы столкнулись с новым вызовом — необходимостью заместить продукцию ушедших с российского рынка зарубежных брендов, — говорит Виктор Мурашев, генеральный директор СЗ «Терминал-Ресурс». — Это стоило усилий, но достойная замена нашлась. Изменились поставщики, но характеристики и стандарты остались прежними. В наших новых домах по-прежнему устанавливают малошумные энергоэффективные лифты со стильным дизайном.



Кое-что новое Сегодня принципиально новые решения в инженерных технологиях используются, как правило, в жилых домах высокого класса. Как отметил Андрей Паньков, заместитель генерального директора по строительству Объединения «Строительный трест», особенно это касается расширения спектра решений системы «Умный дом» и системы водоподготовки — то есть фильтрационного оборудования, которое очищает, дехлорирует и производит антибактериальную обработку воды.



Специализированный застройщик «Терминал-Ресурс» одним из первых в стране начал использовать водяные тёплые полы с крышными газовыми котельными в качестве отопительной системы. Технология позволила отказаться от классических радиаторов, которые обеспечивают тепло в домах с центральным теплоснабжением.

— Подтвержденный срок эксплуатации системы в Европе — более 55 лет, — подчеркнули в компании. — Обогрев жилых помещений в них осуществляется за счет циркуляции теплоносителя в трубах, проложенных в бетонной стяжке пола. Воздух в комнате, где установлены теплые полы, прогревается снизу вверх. Такое распределение тепла не только более комфортно, но и полезнее для здоровья.



Алексей Пятненков добавил, что сегодня инженерные технологии способствуют как росту комфорта жителей, так и росту энергоэффективности зданий:

— «Умный дом» значительно упростил контроль жителей над коммуникациями и позволил поднять уровень комфорта на новую ступень. Эта технология повлекла за собой ряд усовершенствований и появление новых приборов. Например, изменилась прокладка систем электрики, поскольку комплекс слаботочных систем интегрируется в умный дом, что и позволяет контролировать их на расстоянии. Появились новые счетчики с автоматической передачей данных, а также реле управления включением и выключением света и розеток.

Затраты и экономия

Развитие технологий позволяет оптимизировать затраты застройщика, например, цифровое моделирование помогает избежать пересечений инженерных сетей. Но также от новых технологий зависит и экономия конечных собственников за счет разумного потребления ресурсов.



— Экономить ресурсы позволяют и датчики движения, так как свет загорается только при движении человека в местах общего пользования, а значит, тратится меньше электроэнергии, — пояснил Алексей Пятненков. — Система BMS (building management system) — также достаточно инновационная на рынке. Она обеспечивает управление всеми внутренними системами и их слаженную работу. Технология позволяет распознавать конкретные ситуации и корректно реагировать на них, что в итоге сокращает риск нештатных ситуаций.



Как рассказал эксперт, на рынке представлены даже умные стекла, покрытые тонким слоем перовскита, за счет чего окна могут затемняться, если солнечный свет становится более интенсивным и генерировать при этом электричество. Системы контроля воздуха также претерпели изменения — например, Variable Refrigerator Volume (VRV) позволяет обеспечить различные температурные режимы внутри одной квартиры или здания. Это актуально в случае, когда одна часть дома инсолирована, а другая остается в тени. Таким образом, потребление энергии сокращается на 15–30% при помощи автоматического интеллектуального регулирования баланса температур системой. Этот эффект достигается за счет специальных модулей теплоутилизации.



Применение «теплых водяных полов» в комплексе с крышными газовыми котельными также оптимизируют затраты тепла жителями. Как пояснили в СЗ «Терминал -Ресурс», можно сказать, что в тёплый сезон плата за отопление в «Образцовых кварталах» скорее символическая — 70–150 рублей, в зависимости от площади квартиры. Котельные работают на минимуме, обеспечивая лишь комфортную температуру пола и приготовление горячей воды.



— Расход газа каждый месяц разный, — говорит исполнительный директор управляющей компании «Капитель» Александр Зайцев. — Поскольку расчет платы за отопление и горячее водоснабжение производят по факту расхода газа, то и стоимость услуг будет от месяца к месяцу отличаться. Стоимость платы за отопление от крышных газовых котельных в среднем за год в 1,75 раза дешевле, чем плата за отопление от городской ТЭЦ. В месяцы интенсивного отопления, когда температура за окном ниже –15 °C, разница в стоимости отопления достигает 2,4 раза и больше.