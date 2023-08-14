«Рубль падает слишком активно». Какого решения аналитики ждут от регулятора и каким будет курс

Фото: Артем Коротаев / ТАСС Поделиться Поделиться





Утром 15 августа совет директоров Центробанка соберется на внеочередное заседание. Такие встречи — вещь нечастая, причем объявили о ней меньше чем за сутки. Вероятно, это реакция монетарных властей на резкое падение стоимости рубля. В руках у них не много инструментов для решения проблемы.



Ослабление рубля уже публично обсуждается на самом высоком уровне. С авторской колонкой на тему выступил помощник президента РФ, экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а о влиянии курса на «социальные права наших граждан» высказался в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас. Всё чаще в информационном поле стала звучать критика в адрес Банка России с призывом вмешаться в ситуацию. Регулятор до последнего заявлял, что не видит причин для этого, но к вечеру 14 августа объявил о внеочередном заседании совета директоров по ключевой ставке. Решение будет озвучено в 10:30 15 августа, а пока «Фонтанка» вместе с аналитиками попыталась предугадать, каким оно будет.



К слову, рынок на «словесные интервенции» ЦБ уже отреагировал. Все основные иностранные валюты по итогам торгов на Мосбирже подешевели к рублю. Доллар упал на 1,78%, 97,66 рубля, евро — на 1,6%, до 107,05 рубля, юань — на 2,23% и составил 13,4 рубля.

Аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских, отвечая на вопросы «Фонтанки», обращает внимание, что для воздействия на курс у экономических властей сейчас есть два основных инструмента: повышение ключевой ставки и продажа валюты на открытом рынке. Первый в условиях изолированности экономики не оказывает существенного влияния, так как нет перетока капитала.

«Такую ситуацию можно было наблюдать по итогам июльского заседания, когда после повышения сразу на 1 процентный пункт курс отреагировал слабо, — приводит пример эксперт. — Более эффективным выглядят операции на открытом рынке, однако эффект от таких операций может быть краткосрочным».

Как долго будет продолжаться ослабление рубля, будет зависеть от сальдо торгового баланса, считает он. «Сальдо внешней торговли товарами в январе — июле 2023 года сократилось в 3,2 раза, до $64,4 миллиарда. Если сравнивать со среднесрочным прогнозом Банка России от июля, то становится видно, что дела идут не так плохо (оценивался в $97 миллиардов по итогам 2023 года), ведь мы уже выполнили 2/3 от плана», — говорит аналитик.



Нефть в рублях стоит уже достаточно много, и текущий курс восполняет дефицит бюджета, но разгоняет инфляцию. Именно с этим Болотских связывает проведение внеочередного заседания по ставке. «Банк России не собирает внеочередное для несущественных решений, а это значит нас может ожидать повышение ставки минимум на 0,5%», — делает он осторожный прогноз.



«У нас произошла девальвация рубля. Это не есть проблема ни для Министерства финансов, ни для экспортеров. Это проблема, может быть, для отдельно взятого физического лица, но отнюдь не для основных субъектов экономической жизни Российской Федерации, — поделился своим мнением с «Фонтанкой» экономист и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. — Центральный банк решил вмешаться, поскольку дальнейшее снижение курса рубля приведет уже к последствиям, связанным с информационной накачкой. Банк России не собирается таргетировать курс рубля, но достаточно внимательно относится к тому, чтобы это не привело к серьезным инфляционным последствиям. <...> Центральный банк, я думаю, решил, что рубль падает слишком активно, решил остановить и развернуть эту тенденцию».



Эксперт считает, завтра регулятор примет решение о повышении ставки, причем достаточно серьезном. «То есть это будет не 0,5 процентных пункта, а больше», — уточняет он. По мнению экономиста, в результате курс рубля либо стабилизируется на нынешних отметках, либо откатится назад. Причем случится это практически сразу, поскольку в последние дни в формировании курса присутствует спекулятивный фактор, а в случае повышения ставки «спекулянты остынут моментально».

«У Центрального банка на самом деле не так много возможностей "нажать на курс" — выходить на рынок с валютными интервенциями, как это бывало четверть века назад, он явно не хочет. Поэтому, скорее всего, решили снова дернуть ставку по принципу "сработало — повтори" в расчете, что в августе 2023 года люди (и экономика) поведут себя так же, как в марте 2022 — вместо того чтобы снимать деньги со счетов (и нести их в магазины, что равносильно росту спроса на доллар для оплаты импорта), люди понесут их обратно в банки "под высокий процент"», — пишет экономист и создатель аналитического блога Дмитрий Прокофьев.



При этом он обращает внимание, что в прошлый раз такой эффект получился в условиях притока валюты и подавленного спроса на импорт. Сейчас же приток валюты сокращается, а спрос на импорт растет. Как поведут себя люди в этих условиях — неизвестно.

Как сообщил экономист Евгений Коган в своем телеграм-канале bitkogan, решение Банка России «наказать спекулянтов» не стало для него неожиданностью. Он предполагает, что на внеочередном заседании ключевая ставка будет повышена, и даже допускает введение каких-либо дополнительных мероприятий, отмечая, что подъем ставки не решит всех вопросов.

По оценке Когана, сильного укрепления рубля за этим не последует. «Всё равно потом "устаканимся" на 95–97 уровнях, а дальше — уже вопрос сальдо торгового баланса», — отмечает он.

Более конкретны в своих прогнозах были эксперты «Альфа-Инвестиции». «Чтобы решение могло воздействовать на курс рубля, шаг должен быть большим — хотя бы 150– 300 б. п. , — говорится в телеграм-канале брокера. — Это означает, что ставка должна вырасти как минимум до 10–11,5% — сейчас она составляет 8,5%».



«Мы полагаем, что регулятор может поднять ключевую ставку до 12%, что поможет рублю вернуться к более обоснованным фундаментальным уровням в ближайшие месяцы (ниже 90 за доллар)», — считает Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research.

Он обосновывает это тем, что в прошлом ЦБ часто внепланово менял ключевую ставку, но редко объявлял о внеплановых заседаниях заранее. Похожий случай был только в мае 2022 года, когда ставка была снижена на 3 процентных пункта, до 11%. Аналитик «Сбера» рассуждает, что и сейчас меньшего повышения ждать не стоит, так как оно «было заложено в котировки свопов» еще до сегодняшнего анонса Банка России.

«Если ЦБ поднимет ставку сразу до 12%, это может быть последним повышением в текущем цикле ужесточения монетарной политики, как и при внеочередных повышениях ставки в 2014 и 2022 году», — заключает он.



Авторы экономического телеграм-канала MMI, основанного Кириллом Тремасовым (сейчас он занимает пост главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ), в связи с внеплановым заседанием ставят точку в летнем кризисе 2023 года и считают, что теперь можно «начинать покупать рубль» и длинные ОФЗ.



В канале на 109,3 тысячи подписчиков, который считается близким к ЦБ, размещено голосование о готовящемся решении. Предложенные авторами в нем варианты ответа (только на повышение) стартуют от 150 базисных пунктов. Именно за этот шаг проголосовало большинство (24%) подписчиков канала. На втором месте по популярности вариант с 200 б. п . (14%), на третьем (9%) — 250 б. п . Поровну (по 8%) голосов у 300, 350 и 500 б. п . Остальные варианты менее популярны.



Эмоционально отреагировал на решение ЦБ депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. «Банк России собирается еще повысить ставку, чтобы усилить "бегство" денег из реального сектора на валютный рынок. Всё как в 2014-м », — написал он в своем телеграм-канале. Парламентарий также разместил опрос о решении по ставке. Большинство его участников (31%) ждут повышения до 10–13% , четверть — роста до 9–9,5% , 19% выбрали вариант «Не могу прогнозировать, я не психиатр».



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»