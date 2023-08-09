«Фонтанка-500». Рейтинг петербургских компаний-миллиардеров — 2023

«Фонтанка» представляет очередной рейтинг крупнейших предпринимателей Петербурга, которые владеют компаниями с оборотами более 1 млрд рублей в год. За последний год вместе они выручили почти 6 трлн рублей.

Подчеркнем, что в процессе составления рейтинга «Фонтанка» обращала внимание на реальных бизнесменов — конкретных людей, которые живут рядом с нами и могут похвастаться миллиардными оборотами своих компаний. Редакция не включала транснациональные корпорации, госструктуры и подразделения крупных холдингов. Основной источник составления рейтинга — данные СПАРК и финансовая отчетность самих компаний.



Чтобы исключить внезапно и единоразово разбогатевших, «Фонтанка» подсчитывала, какие компании показывают выручку более 1 млрд рублей три последних года. Среди других критериев — адрес прописки в Петербурге или Ленобласти, а основные владельцы — реальные люди. Всего таких набралось 2218 компаний — это меньше, чем в прошлогоднем рейтинге «Фонтанка-500». Однако более ста из них по итогам трех последних лет убыточны, а еще почти 6% показывают мизерную для своих оборотов прибыль менее 10 млн рублей.



Так что мы, не изменяя традициям, остановились на первых 500 компаниях, подходящих под критерии, однако и среди них 37 убыточных, преимущественно из-за падения чистой прибыли в непростом 2022 году. При этом в прошлом рейтинге совокупная выручка за 2019–2021 годы у 500-го игрока составляла 4,6 млрд, в новом списке «аутсайдер», если его можно так назвать, учитывая обороты, выручил 9 млрд рублей в период с 2020 по 2022 год.

15 трлн выручки

Итак, всего за три последних года 500 крупнейших компаний Петербурга выручили 15,371 трлн рублей. 5,927 трлн из них — только за 2022 год, причем этот показатель рос год от года. Результаты 2021 года — 5,239 трлн — превысили цифры 2020 года на 24,64%. К 2022 году совокупный рост выручки чуть замедлился — прибавилось 13%.



В качестве чистой прибыли за три года у компаний осталось 1,018 трлн, а 381,4 млрд ушли владельцам в виде дивидендов.

Если смотреть на динамику, то по заработку компании в основном росли, а вот на дивиденды поскупились. За 2022 год крупнейшие предприниматели заработали 416 млрд рублей чистой прибыли — это на 37% больше, чем в 2021. Причем годом ранее рост составлял целых 54%: 303,4 млрд выручки в 2021 году против 195,7 млрд в 2020-м. При этом объем выплаченных дивидендов тогда подрос на скромные 9%, а к 2022 году и вовсе упал на 12% — до 119,9 млрд рублей.

Зато 261,16 млрд рублей ушли только на налоги, и это притом, что не все фирмы эти данные разглашают. В 2020-м компании суммарно выплатили 113 млрд рублей налогов, а в 2021 — 148 млрд.

Рекордсмен по росту среди первой сотни — компания «Нефтехимкомплект» Ирины Балабиной по торговле топливом. Ее выручка выросла на 292% — с 7,4 млрд в 2021 до 29 млрд в 2022 году. Почти такой же динамикой может похвастаться ее коллега по отрасли — «Невский мазут» Сергея Неклюдова. Выручка компании выросла на 264% — до 27,3 млрд рублей.



«Антирекорд» из первой сотни у производителя бумаги и картона «Карелия Палп» Людмилы Степановой и Ирины Белик. Выручка компании снизилась на 94%: с 18,8 млрд до 1,12 млрд рублей в 2022 году.

Как составлялся рейтинг

Рейтинг «Фонтанки» максимально математичен. Мы основываемся на данных бухгалтерской и финансовой отчетности — на цифрах, которые известны до рубля, заявлены самой компанией и проверены налоговой.



В списке миллиардеров есть и группы компаний, объединенные общими бенефициарами и менеджментом. В таком случае мы старались ссылаться на их консолидированную отчетность по МСФО или суммировать финансовые показатели отдельных компаний самостоятельно. В поисках основных бенефициаров «Фонтанка» обращалась к данным ЕГРЮЛ и информации самих компаний. В рейтинге мы указали реальных владельцев бизнеса, обладающих значительным числом голосов и долей в уставном капитале фирмы. В тех случаях, когда основной источник информации о бенефициарах — это данные СМИ, рядом с фамилиями владельцев мы ставили звездочку (*).



В ряде случаев эти данные могут быть устаревшими — некоторые формы собственности организаций позволяют не раскрывать информацию о смене владельцев. Кроме того, бизнес — явление непостоянное, и за время подготовки рейтинга некоторые юрлица из нашей выборки могли перейти в стадию ликвидации или банкротства.

Редакция понимает, что в нашем списке указаны далеко не все владельцы крупного городского бизнеса. К примеру, в наше поле зрения не попали те, кто оформил собственность на офшоры. Если информация о конечных владельцах крупных компаний общеизвестна, то мы добавляли ее в список, однако искать конечных владельцев всех крупных компаний Петербурга и Ленобласти не входило в наши задачи.

Топ-10

За последние три года первые десять крупнейших частных компаний выручили 4,283 трлн рублей. То есть почти треть того, что заработали все 500 участников рейтинга. Чистая прибыль первой десятки составила 266,6 млрд, а объем выплаченных дивидендов — 136 млрд.

При этом за 2022-й год эти компании просели в финансовых показателях в сравнении с прошлым годом. Топ-10 выручил 1,473 трлн рублей, что на 2% меньше, чем в 2021 году, а чистой прибыли получил на 13,4% меньше — 91 млрд рублей. Существенно поубавили в прибыли в сравнении с прошлым годом сразу несколько крупнейших в рейтинге компаний. Среди них «Группа "Илим"» — падение на 45%, до 21,7 млрд прибыли, ретейлер «О'Кей» — на 63%, до 359,8 млн, застройщик ЛСР — на 23%, до 12,46 млрд, и автодилер «Рольф» — сразу на 71%, до 974 млн.



Лидером рейтинга стабильно остается «Лента» Алексея Мордашова. И это притом, что мы не учитывали приобретенные им в 2021 году сети Billa и «Семья», а сама компания в 2022 году похвасталась финансовыми результатами только за три первых квартала. Тем не менее «Лента» с огромным отрывом опережает ближайших соседей: с выручкой в 1,352 трлн и чистой прибылью в 23,3 млрд за три последних года.

На строчку вверх в рейтинге продвинулась целлюлозно-бумажная компания «Группа "Илим"», увеличив выручку за 3 года до 487,4 млрд рублей. Лесопромышленники подвинули ретейлера «О'Кей», выручка которого сократилась в 2022 году на 2%, а совокупный за три года оборот составил 460,1 млрд рублей.

Рокировка произошла среди крупнейших петербургских застройщиков. На этот раз холдинг Setl Group таки подвинул ЛСР, что неудивительно, учитывая рост выручки на 19,5%, а чистой прибыли — на 14,3% только за последний год. За последние три года Setl Group выручил 391,7 млрд рублей, а ЛСР хотя и отстал, но совсем чуть-чуть — с 388 млрд. Чистой прибылью застройщики получили 51,4 и 40,8 млрд соответственно.



Как и в прошлом рейтинге, в этом в десятку вошли компания по торговле электротехническим оборудованием «ТД Электромонтаж» (выручка в период 2020–2022 годов 327,2 млрд), торговый дом «Петрович» (285,6 млрд) и транспортная компания «Деловые линии» (182,4 млрд).

Вернулся в первую десятку производитель чая и кофе «Орими Трейд» — в прошлом рейтинге он отошел на 14-е место . Финансово успешным для него стал 2022 год: выручка выросла на 7,8%, а чистая прибыль — сразу на 81%. Итого за последние три года компания получила 225,1 млрд рублей.

Из офшоров и активов зарубежных компаний — в рейтинг «Фонтанки»

Рейтинг этого года может похвастаться и большим количеством новичков, которые и раньше зарабатывали прилично, но не попадали в поле нашего зрения, потому что прятались в офшорах или принадлежали зарубежным компаниям. Они, как известно, от российских дочек активно избавляются, а те переходят в руки российских владельцев и появляются в выборках СПАРКа.



Среди них, например, НПАО «Светогорский ЦБК» — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, ранее принадлежавший международной компании по производству бумаги Sylvamo Corporation. Российскими активами управляло ее голландское дочернее предприятие International Paper Company. Предприятие производит бумагу и картон под марками Svetocopy и Ballet Classic.

Однако в прошлом году Sylvamo Corporation приняла решение об уходе с рынка страны и продала российские активы. В их числе и предприятие в Выборгском районе Ленобласти. Завод перешел в руки ООО «Палп Инвест», владелец которого — директор НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимур Габидуллин. Сумма сделки составила 24,7 млрд рублей. В итоге комбинат вошел в двадцатку крупнейших петербургских компаний по версии «Фонтанки»: с выручкой 141,6 млрд рублей и чистой прибылью в 16,3 млрд за три последних года.



В первой десятке впервые засветился автодилер «Рольф» с совокупной выручкой за последние три года в 183,26 млн рублей. Ранее он работал через кипрскую Delance Ltd, а в конце 2021 года перешел в руки регионального автодилера «Ключавто», который принадлежит предпринимателям из Краснодарского края.

Дебютировала в рейтинге и компания «Хлебный дом»: в апреле Fazer продала свое российское хлебобулочное подразделение холдингу «Коломенский». Теперь его бенефициаром числится Алексей Тулупов, в руки которого перешли в том числе и три петербургских хлебозавода: фабрики «Смоленская», «Муринская» и «Нева».



Та же судьба ждала петербургские фабрики по производству картона австрийского концерна Mayr-Melnhof Group. Одна из них, «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг», засветилась в топ-200 рейтинга «Фонтанки» после смены зарубежного владельца на отечественную ГК «Гранель». Ее бенефициар Ильшат Нигматуллин также числится владельцем ООО «Формула кино».



Зато исчезла сеть петербургских супермаркетов «Лэнд». В прошлом рейтинге она занимала почетное 166-е место с совокупной выручкой 11,9 млрд рублей в период с 2019-го по 2021-й. Однако в прошлом году компания подала иск о банкротстве и вышла с ретейл-арены города.

