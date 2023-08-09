«Фонтанка-500». Рейтинг петербургских компаний-миллиардеров — 2023

«Фонтанка» представляет очередной рейтинг крупнейших предпринимателей Петербурга, которые владеют компаниями с оборотами более 1 млрд рублей в год. За последний год вместе они выручили почти 6 трлн рублей.
Подчеркнем, что в процессе составления рейтинга «Фонтанка» обращала внимание на реальных бизнесменов — конкретных людей, которые живут рядом с нами и могут похвастаться миллиардными оборотами своих компаний. Редакция не включала транснациональные корпорации, госструктуры и подразделения крупных холдингов. Основной источник составления рейтинга — данные СПАРК и финансовая отчетность самих компаний.
Чтобы исключить внезапно и единоразово разбогатевших, «Фонтанка» подсчитывала, какие компании показывают выручку более
Так что мы, не изменяя традициям, остановились на первых 500 компаниях, подходящих под критерии, однако и среди них 37 убыточных, преимущественно из-за падения чистой прибыли в непростом 2022 году. При этом в прошлом рейтинге совокупная выручка за 2019–2021 годы у 500-го игрока составляла 4,6 млрд, в новом списке «аутсайдер», если его можно так назвать, учитывая обороты, выручил 9 млрд рублей в период с 2020 по 2022 год.
15 трлн выручки
Итак, всего за три последних года 500 крупнейших компаний Петербурга выручили 15,371 трлн рублей. 5,927 трлн из них — только за 2022 год, причем этот показатель рос год от года. Результаты 2021 года — 5,239 трлн — превысили цифры 2020 года на 24,64%. К 2022 году совокупный рост выручки чуть замедлился — прибавилось 13%.
В качестве чистой прибыли за три года у компаний осталось 1,018 трлн, а 381,4 млрд ушли владельцам в виде дивидендов.
Если смотреть на динамику, то по заработку компании в основном росли, а вот на дивиденды поскупились. За 2022 год крупнейшие предприниматели заработали 416 млрд рублей чистой прибыли — это на 37% больше, чем в 2021. Причем годом ранее рост составлял целых 54%: 303,4 млрд выручки в 2021 году против 195,7 млрд в 2020-м. При этом объем выплаченных дивидендов тогда подрос на скромные 9%, а к 2022 году и вовсе упал на 12% — до 119,9 млрд рублей.
Зато 261,16 млрд рублей ушли только на налоги, и это притом, что не все фирмы эти данные разглашают. В 2020-м компании суммарно выплатили 113 млрд рублей налогов, а в 2021 — 148 млрд.
Рекордсмен по росту среди первой сотни — компания «Нефтехимкомплект» Ирины Балабиной по торговле топливом. Ее выручка выросла на 292% — с 7,4 млрд в 2021 до 29 млрд в 2022 году. Почти такой же динамикой может похвастаться ее коллега по отрасли — «Невский мазут» Сергея Неклюдова. Выручка компании выросла на 264% — до 27,3 млрд рублей.
«Антирекорд» из первой сотни у производителя бумаги и картона «Карелия Палп» Людмилы Степановой и Ирины Белик. Выручка компании снизилась на 94%: с 18,8 млрд до 1,12 млрд рублей в 2022 году.
Как составлялся рейтинг
Рейтинг «Фонтанки» максимально математичен. Мы основываемся на данных бухгалтерской и финансовой отчетности — на цифрах, которые известны до рубля, заявлены самой компанией и проверены налоговой.
В списке миллиардеров есть и группы компаний, объединенные общими бенефициарами и менеджментом. В таком случае мы старались ссылаться на их консолидированную отчетность по МСФО или суммировать финансовые показатели отдельных компаний самостоятельно. В поисках основных бенефициаров «Фонтанка» обращалась к данным ЕГРЮЛ и информации самих компаний. В рейтинге мы указали реальных владельцев бизнеса, обладающих значительным числом голосов и долей в уставном капитале фирмы. В тех случаях, когда основной источник информации о бенефициарах — это данные СМИ, рядом с фамилиями владельцев мы ставили звездочку (*).
В ряде случаев эти данные могут быть устаревшими — некоторые формы собственности организаций позволяют не раскрывать информацию о смене владельцев. Кроме того, бизнес — явление непостоянное, и за время подготовки рейтинга некоторые юрлица из нашей выборки могли перейти в стадию ликвидации или банкротства.
Редакция понимает, что в нашем списке указаны далеко не все владельцы крупного городского бизнеса. К примеру, в наше поле зрения не попали те, кто оформил собственность на офшоры. Если информация о конечных владельцах крупных компаний общеизвестна, то мы добавляли ее в список, однако искать конечных владельцев всех крупных компаний Петербурга и Ленобласти не входило в наши задачи.
Топ-10
За последние три года первые десять крупнейших частных компаний выручили 4,283 трлн рублей. То есть почти треть того, что заработали все 500 участников рейтинга. Чистая прибыль первой десятки составила 266,6 млрд, а объем выплаченных дивидендов — 136 млрд.
При этом за 2022-й год эти компании просели в финансовых показателях в сравнении с прошлым годом. Топ-10 выручил 1,473 трлн рублей, что на 2% меньше, чем в 2021 году, а чистой прибыли получил на 13,4% меньше — 91 млрд рублей. Существенно поубавили в прибыли в сравнении с прошлым годом сразу несколько крупнейших в рейтинге компаний. Среди них «Группа "Илим"» — падение на 45%, до 21,7 млрд прибыли, ретейлер «О'Кей» — на 63%, до 359,8 млн, застройщик ЛСР — на 23%, до 12,46 млрд, и автодилер «Рольф» — сразу на 71%, до 974 млн.
Лидером рейтинга стабильно остается «Лента» Алексея Мордашова. И это притом, что мы не учитывали приобретенные им в 2021 году сети Billa и «Семья», а сама компания в 2022 году похвасталась финансовыми результатами только за три первых квартала. Тем не менее «Лента» с огромным отрывом опережает ближайших соседей: с выручкой в 1,352 трлн и чистой прибылью в 23,3 млрд за три последних года.
На строчку вверх в рейтинге продвинулась целлюлозно-бумажная компания «Группа "Илим"», увеличив выручку за 3 года до
Рокировка произошла среди крупнейших петербургских застройщиков. На этот раз холдинг Setl Group таки подвинул ЛСР, что неудивительно, учитывая рост выручки на 19,5%, а чистой прибыли — на 14,3% только за последний год. За последние три года Setl Group выручил 391,7 млрд рублей, а ЛСР хотя и отстал, но совсем чуть-чуть — с 388 млрд. Чистой прибылью застройщики получили 51,4 и 40,8 млрд соответственно.
Как и в прошлом рейтинге, в этом в десятку вошли компания по торговле электротехническим оборудованием «ТД Электромонтаж» (выручка в период 2020–2022 годов 327,2 млрд), торговый дом «Петрович» (285,6 млрд) и транспортная компания «Деловые линии» (182,4 млрд).
Вернулся в первую десятку производитель чая и кофе «Орими Трейд» — в прошлом рейтинге он отошел на
Из офшоров и активов зарубежных компаний — в рейтинг «Фонтанки»
Рейтинг этого года может похвастаться и большим количеством новичков, которые и раньше зарабатывали прилично, но не попадали в поле нашего зрения, потому что прятались в офшорах или принадлежали зарубежным компаниям. Они, как известно, от российских дочек активно избавляются, а те переходят в руки российских владельцев и появляются в выборках СПАРКа.
Среди них, например, НПАО «Светогорский ЦБК» — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, ранее принадлежавший международной компании по производству бумаги Sylvamo Corporation. Российскими активами управляло ее голландское дочернее предприятие International Paper Company. Предприятие производит бумагу и картон под марками Svetocopy и Ballet Classic.
Однако в прошлом году Sylvamo Corporation приняла решение об уходе с рынка страны и продала российские активы. В их числе и предприятие в Выборгском районе Ленобласти. Завод перешел в руки ООО «Палп Инвест», владелец которого — директор НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимур Габидуллин. Сумма сделки составила 24,7 млрд рублей. В итоге комбинат вошел в двадцатку крупнейших петербургских компаний по версии «Фонтанки»: с выручкой 141,6 млрд рублей и чистой прибылью в 16,3 млрд за три последних года.
В первой десятке впервые засветился автодилер «Рольф» с совокупной выручкой за последние три года в 183,26 млн рублей. Ранее он работал через кипрскую Delance Ltd, а в конце 2021 года перешел в руки регионального автодилера «Ключавто», который принадлежит предпринимателям из Краснодарского края.
Дебютировала в рейтинге и компания «Хлебный дом»: в апреле Fazer продала свое российское хлебобулочное подразделение холдингу «Коломенский». Теперь его бенефициаром числится Алексей Тулупов, в руки которого перешли в том числе и три петербургских хлебозавода: фабрики «Смоленская», «Муринская» и «Нева».
Та же судьба ждала петербургские фабрики по производству картона австрийского концерна Mayr-Melnhof Group. Одна из них, «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг», засветилась в топ-200 рейтинга «Фонтанки» после смены зарубежного владельца на отечественную ГК «Гранель». Ее бенефициар Ильшат Нигматуллин также числится владельцем ООО «Формула кино».
Зато исчезла сеть петербургских супермаркетов «Лэнд». В прошлом рейтинге она занимала почетное 166-е место с совокупной выручкой 11,9 млрд рублей в период с 2019-го по 2021-й. Однако в прошлом году компания подала иск о банкротстве и вышла с ретейл-арены города.
Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»