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    С чистого листа. Производитель бумаги SvetoCopy заявил об уходе из России

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    10 комментариев

    Американская компания Sylvamo Corporation, которая выпускает бумагу под брендом SvetoCopy, планирует продать свой российский бизнес. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за первый квартал 2022 года.

    «Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — отмечается в материалах.

    Завершить этот процесс компания хочет «в кратчайшие сроки». Для этого нужно одобрение совета директоров, а также разрешение правительства для выполнения сделки.

    Российская «дочка» Sylvamo АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области. Годовая мощность завода — 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.

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    Комментарии (10)

    Yksy
    А что такого то? ну будет новый хозяин, и что?
    мухомор
    какой кошмар. ужас ужас.
    ставлю на то, что ЦБК уйдёт обратно Смушкину и Зингаревичам в Илим.
    Но тут вопрос, будет ли из того же Илима выходить International Paper, дочкой которого является всё тот же Sylvamo.
    Есть ещё вариант к Евтушенкову в Сегежу. Но он под санкциями.
    Объект стал слишком медийным из-за кризиса серой бумаги, так что по-тихому выводить его на новое "независимое" юрлицо вряд ли станут.
    dragvs
    Хорошо идем.
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