С чистого листа. Производитель бумаги SvetoCopy заявил об уходе из России

Американская компания Sylvamo Corporation, которая выпускает бумагу под брендом SvetoCopy, планирует продать свой российский бизнес. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за первый квартал 2022 года.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — отмечается в материалах.



Завершить этот процесс компания хочет «в кратчайшие сроки». Для этого нужно одобрение совета директоров, а также разрешение правительства для выполнения сделки.



Российская «дочка» Sylvamo АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» владеет Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом в Ленинградской области. Годовая мощность завода — 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на Россию пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo.

